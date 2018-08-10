У всех острая кишечная инфекция: в лагере Сысерти отравились шестеро детей

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-10T08:19:05+03:00

Сейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу не потребовалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Источником заражения предположительно является мойщица посуды -у нее обнаружен норовирус. Сейчас женщина отстранена от работы

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В Сысертском загородном лагере "Чайка" отравились шестеро детей. Все они одновременно пожаловались врачу на боль в животе, рвоту и слабость. В медпункте ребятам поставили диагноз острая кишечная инфекция, выписали лекарства и на время лечения переселели в отдельный корпус. Сейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу им не потребовалось.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, но теперь в учреждение кроме родителей детей параллельно наведываются с проверками сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

В лагере отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал.

- От работы отстранена мойщица посуды, предположительно явившаяся источником заражения. У женщины обнаружен норовирус. Прокуратура проверяет, проходила ли сотрудника медосмотр, обязательный для работы в детском учреждении, и был с ней заключен трудовой договор, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время в лагере «Чайка» находится 150 детей.