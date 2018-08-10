2018-08-10T08:19:05+03:00
Происшествия

У всех острая кишечная инфекция: в лагере Сысерти отравились шестеро детей

Источником заражения предположительно является мойщица посуды -у нее обнаружен норовирус. Сейчас женщина отстранена от работы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Сейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу не потребовалосьСейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу не потребовалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Сысертском загородном лагере "Чайка" отравились шестеро детей. Все они одновременно пожаловались врачу на боль в животе, рвоту и слабость. В медпункте ребятам поставили диагноз острая кишечная инфекция, выписали лекарства и на время лечения переселели в отдельный корпус. Сейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу им не потребовалось.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, но теперь в учреждение кроме родителей детей параллельно наведываются с проверками сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

В лагере отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал.

- От работы отстранена мойщица посуды, предположительно явившаяся источником заражения. У женщины обнаружен норовирус. Прокуратура проверяет, проходила ли сотрудника медосмотр, обязательный для работы в детском учреждении, и был с ней заключен трудовой договор, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время в лагере «Чайка» находится 150 детей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге на выходные закроют трамвайное движение на ВИЗе
В Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего пальбу по прохожим из автомата Калашникова
Владимир Путин: "Через пять лет "Екатеринбург-Арена" должна выйти на самоокупаемость"
Следователи ищут людей, пострадавших от рук трех парней, попавшихся на вымогательстве под Красноуфимском
В Екатеринбурге сыграет незрячий пианист, выступавший на одной сцене с Реем Чарльзом
На Урале общественники проверят наличие пандусов у отделов полиции и условия содержания заключенных
Энергетики не пустят за границу 300 уральцев, неоплативших"коммуналку"
Избирком Екатеринбурга определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Гордуму
В Екатеринбурге уволили пристава, склонявшего коллег к коррупции
"Легковушку разорвало напополам": под Невьянском грузовик, груженый щебнем, протаранил ИЖ
В Екатеринбурге появятся 38 новых улиц с названиями минералов