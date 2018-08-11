2018-08-11T18:43:19+03:00
Происшествия

Шестеро пострадали: в Подмосковье в кювет опрокинулся автобус со школьниками из Нижнего Тагила

Всего в момент аварии в салоне находились 25 человек. Ребята отдыхали в санатории и направлялись на вокзал, чтобы вернуться домой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Московской областиФото: ГУ МЧС по Московской области
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Сегодня около 11 часов в Подмосковье в ДТП попал автобус с нижнетагильскими школьниками. В момент аварии в салоне находились 25 человек: 23 ребенка и двое сопровождавших их взрослых. Шестеро детей пострадали и были немедленно доставлены в ближайшую больницу.

- 17 детей при аварии не получили никаких повреждений. Шестерых детей доставили в Наро-Фоминскую больницу, где их обследовали. Серьезных повреждений ни у кого не нашли - синяки, ссадины, у одного мальчика небольшой порез от стекла, - сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Как выяснилось, ребята отдыхали в Бекасовском санатории и ехали на станцию "Нара", чтобы электричкой отправиться в Москву, а откуда домой. Но неожиданно водитель потерял сознание.

- Микроавтобус Volkswagen съехал в кювет. Водитель скончался. Предварительно, причиной смерти мужчины стала не авария, а проблемы со здоровьем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью. - Начата проверка.

После оказания медицинской помощи пострадавшим все школьники были доставлены на станцию другим автобусом. В 18:00 они выехали на поезде в Нижний Тагил.

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