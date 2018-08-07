В Свердловской области назначили нового начальника ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-07T16:57:08+03:00

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Средний Урал почти месяц жил без начальника областной ГИБДД. Юрий Демин - предыдущий руководитель, по официальной версии, написал заявление по собственному желанию (якобы подошел возраст). По другой - Демина сняли с должности за выходку его заместителя - Александра Юнусова, который пытался сбежать от патрульных, врезавшись в дорогую иномарку. Как выяснилось позже, Юнусов был пьян (точнее отказался от освидетельствования, что равносильно нетрезвому вождению), потому что отмечал собственное повышение.

До чемпионата мира назначать на должность Юрия Демина никого не стали, хотя на его кресло претендовали как минимум трое полицейских - замначальника управления ГИБДД Дмитрий Панфилов, главный гаишник Екатеринбурга Вадим Буйдалин и командир полка ДПС Екатеринбурга Роман Ярыш. Но еще до начала футбольной лихорадки в городе появились слухи, что место займет полицейский из Москвы. Сегодня, эта информация подтвердилась. Правда, пока неофициально.

Алексея Кислякова представят подчиненным уже завтра. Фото: МВД России

- Должность руководителя займет Алексей Кисляков, который до этого момента был начальником отдела по работе с обращениями граждан в федеральном МВД, - рассказывают источники у силовиков.

Официально эту информацию в пресс-службе областного главка не комментируют.

- Всему свое время. Как гласит старая пословица: «Все будет и у всех, но не все и сразу», - отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации наших источников, нового начальника свердловским полицейским представят уже в среду, 8 августа, около 15 часов дня.

Справка «КП»

Юрий Демин родился в Красноярском крае. В 1985 году Юрий Алексеевич окончил Свердловский юридический институт, затем в 98 - Академию управления МВД. Служил в пограничных войсках. ГИБДД Свердловской области возглавил в 2005 году. За это время Юрий Алексеевич наладил работу сотрудников ГИБДД в регионе.

Однако за время работы главному гаишнику региона уже не раз прочили отставку. Например, в 2011 году у главы ДПС произошел конфликт со "скорой помощью". Юрий Алексеевич ехал домой, когда возле шлагбаума стояла неотложка. Водитель медиов отказался отъехать. И тогда его оштрафовали. Тем не менее, конфликт решился мирным путем.

Отставку главы ГИБДД также прогнозировали и после конфликта Юрия Демина с местным журналистом. Главный гаишник тогда сломал камеру корреспонденту. Историей занялся Следственный комитет. Но Юрию Алексеевичу также удалось уладить конфликт.

После увольнения Юрий Демин почти сразу устроился на работу заместителем замгендиректора УГМК по режиму и безопасности.

Про новоиспеченного начальника известно немного. В основном только то, что он лично работал с жалобами граждан на работу ГАИ, а также часто комментировал это СМИ.