2018-08-06T16:41:47+03:00
Общество

На Урале за полгода у 25 детей нашли СПИД

Притом им даже меньше 14 лет
Андрей ЛЕОНОВ
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На Урале СПИД найден у 25 детей до 14 лет. И это только за полгодаНа Урале СПИД найден у 25 детей до 14 лет. И это только за полгодаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Год назад врачи Свердловской области забили тревогу – на Урале эпидемия ВИЧ. Каждый 50-ый болен и это притом, что проверены далеко не все. Правда, потом от своих слов эпидемиологи отказались, якобы, такие результаты в области, потому что многие проверились. Но было уже поздно – уральцы напугались, а тогдашний мэр Евгений Ройзман и вовсе подтвердил – эпидемия уже давно существует, еще с 90-х годов.

А теперь вот Росстат подвел итоги за первые полгода. И они – неутешительны.

- Выявлено случаев заболевания у 1751 человек, - говорится в документах исследователей Росстат. – Но, что самое страшное, это СПИД был выявлен у 25 детей возрастом младше 14 лет.

Причем, эти показатели, даже можно назвать хорошими. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то заболевших куда меньше.

- В январе–июне 2017 года был зарегистрирован 1 821 заболевший, в том числе 36 детей до 14 лет, - говорят в Росстате.

В Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД объясняют болезнь детей тем, что инфекция передается от матери к ребенку.

- Инфекция ведь может быть выявлена и в 2 года. Этот ребенок тоже попадает под категорию до 14 лет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе центра. – А так, инфекция передается тремя способами – от матери к ребенку, через половые акты и шприцы.

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