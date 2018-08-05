Больше 6 тысяч участников: в Екатеринбурге стартовал марафон «Европа-Азия»

СЕГОДНЯ 07:32 2018-08-05T09:34:55+03:00

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Екатеринбург сегодня буквально на несколько часов превратился в одну большую беговую дорожку. В 8 утра на площади 1905 года, то есть, в самом центре города, стартовал самый массовый забег этого лета. Причем проходит он в двух частях света – Европе и Азии. В честь этого он и был назван.

Стартовал забег в 8 утра. Закончится он должен в 14 часовФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в забеге изъявили желание участвовать аж больше 6 тысяч человек. По традиции, каждый спортсмен, будь то любитель или профессионал, мог выбрать для себя дистанцию, которую смог бы преодолеть без проблем – 3, 10, 21 или полный марафон 42 километра 195 метров.

А вот такой веселый парень из Самары приехал поучаствовать в костюме маньяка из фильма "Крик". Забавно наблюдать, как он преследует бегунов с бутафорским ножомФото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции, перед начало гонки, на площади 1905 года прошла коллективная зарядка. Основная масса участников забега стартовала в 8:00. Массовый старт на 3 км запланирован на полдень.

Палящее солнце не добавляет сил бегунам. Но, зато не дождьФото: Алексей БУЛАТОВ

Для участия в гонке заявились представители более 10 стран, 46 регионов России и 246 городов.

На дистанциях стоят вот такие группы поддержкиФото: Алексей БУЛАТОВ

О том, какие улицы перекрыты, можно почитать (а главное посмотреть) здесь.

На улице очень жарко, поэтому на пунктах выдачи воды ее быстро разбираютФото: Алексей БУЛАТОВ

Участвуют даже люди с ограниченными возможностямиФото: Алексей БУЛАТОВ

У некоторых спортсменов судорогой сводит ноги. Но они справляютсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Участников - больше 6 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ