В Екатеринбурге перекроют половину города ради марафона «Европа-Азия»

27 Июль 10:50 2018-07-30T08:13:10+03:00

На время забега нельзя будет заехать в 64 двора

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Екатеринбург уже по праву может считаться спортивной столицей России. Здесь уже были чемпионат мира по киокусинкай, Европы по дзюдо, раз в два месяца проводятся бои без правил, да и чего скрывать, удачно прошел и групповой этап чемпионата мира по футболу. Кроме боевых видов искусств уральцы любят и цикличные, например, бег. Разного рода забеги проводятся с весны и до поздней осени. И по традиции, самый большой из них – это марафон «Европа-Азия», который проходит в первое воскресенье августа. В этом году, это 5 августа.

Схема перекрытий на время марафона "Европа-Азия"

- На время забега будут перекрыты центральные улицы города, а также выезды из 64 дворов по пути следования бегунов, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор соревнований Андрей Уткин. – По мере движения спортсменов, выезды будут оперативно открываться.

Всех жителей в районах перекрытия улиц волонтеры должны будут предупредить. К 29 июля в каждом дворе должны появиться специальные объявления.

Схема перекрытий на время марафона "Европа-Азия"

Кстати, из-за марафона будет на сутки закрыта и парковка на площади 1905 года. Закроют ее 4 августа.

Схема перекрытий на время марафона "Европа-Азия"

Старт марафона назначен на 10 утра воскресенья, 5 августа. Завершиться он должен будет к 14:00. Уральцы традиционно смогут выбрать несколько маршрутов - 3, 10, 21 км и классическую — 42 км 195 м. По предварительным подсчетам, на участие уже записались 4 тысячи спортсменов.

Схема перекрытий на время марафона "Европа-Азия"

Мы составили для вас схему перекрытий для марафона в картинках. Можете сохранить ее себе на мобильный гаджет.

Схема перекрытий на время марафона "Европа-Азия"