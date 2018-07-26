2018-07-26T14:20:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге уничтожат полтысячи нелегальных Барби

Местные бизнесмены нарушили авторские права настоящего производителя
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: официальный сайт barbie.mattel.comФото: официальный сайт barbie.mattel.com
Изменить размер текста:

Казнить - нельзя помиловать. Такой приговор вынес Свердловский областной суд самым известным красоткам во всем мире. Но речь идет не о победительницах конкурсов красоты, а о куклах Барби.

Екатеринбургская фирма "Лиза" подала таможенную декларацию на 640 детских игрушек. На каждой коробке прибывшего товара была этикетка с изображением кукол компании "Mattel Inc", которая является официальным производителем Барби.

Однако эспертиза показала, что в Екатеринбург приехали Барби-нелегалы. На упаковке не было самого логотипа"Mattel", а также отсутствовали документы, разрешающие "Лизе" использовать объекты авторского права.

- Исходя из деятельности ООО «Лиза», существа контракта, количества задекларированного товара, куклы предназначались для продажи, то есть в целях дохода. Выявленные нарушения авторских прав явились основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Ленинский суд признал фирму виновной в нарушении авторских прав. Но "Лиза", не согласившись с решением, подала апелляцию в Свердловский областной суд.

- Суд счел заключение эксперта полным и достаточным и не вызывающим сомнений. Нарушений процессуальных требований при его составлении допущено не было. Поэтому данный документ обоснованно признан доказательством по делу, - добавили в пресс-службе облсуда.

Компания получила предупреждение, а изъятые 640 кукол Барби будут уничтожены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами