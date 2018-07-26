В Екатеринбурге уничтожат полтысячи нелегальных Барби

26 Июль 10:33 2018-07-26T14:20:09+03:00

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Казнить - нельзя помиловать. Такой приговор вынес Свердловский областной суд самым известным красоткам во всем мире. Но речь идет не о победительницах конкурсов красоты, а о куклах Барби.

Екатеринбургская фирма "Лиза" подала таможенную декларацию на 640 детских игрушек. На каждой коробке прибывшего товара была этикетка с изображением кукол компании "Mattel Inc", которая является официальным производителем Барби.

Однако эспертиза показала, что в Екатеринбург приехали Барби-нелегалы. На упаковке не было самого логотипа"Mattel", а также отсутствовали документы, разрешающие "Лизе" использовать объекты авторского права.

- Исходя из деятельности ООО «Лиза», существа контракта, количества задекларированного товара, куклы предназначались для продажи, то есть в целях дохода. Выявленные нарушения авторских прав явились основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Ленинский суд признал фирму виновной в нарушении авторских прав. Но "Лиза", не согласившись с решением, подала апелляцию в Свердловский областной суд.

- Суд счел заключение эксперта полным и достаточным и не вызывающим сомнений. Нарушений процессуальных требований при его составлении допущено не было. Поэтому данный документ обоснованно признан доказательством по делу, - добавили в пресс-службе облсуда.

Компания получила предупреждение, а изъятые 640 кукол Барби будут уничтожены.