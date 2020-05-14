Специализированная офтальмологическая «Клиника микрохирургии "ГЛАЗ" им. академика Святослава Федорова» в самом центре Екатеринбурга уже пять лет помогает горожанам и жителям области обрести хорошее зрение.

Все операции проводит главный врач клиники, офтальмохирург с 30-летним стажем и опытом работы в зарубежных и отечественных клиниках Романенко Б.В.

Возможности клиники позволяют за час бесконтактно диагностировать все заболевания органа зрения у детей и взрослых, а также проводить их дальнейшее лечение. Для этого каждый день без выходных работают специалисты разных направлений на диагностической линии, в оперблоке, отделениях лазерного лечения и детской офтальмологии, салоне оптики. Для удобства пациентов в штате есть терапевт и невролог - врачи высшей категории, которые принимают пациентов, направленных для лечения общих заболеваний, сопутствующих зрительным патологиям.

«Клиника микрохирургии "ГЛАЗ" им. академика Святослава Федорова» уже пять лет помогает горожанам и жителям области обрести хорошее зрение

Оборудование и высокая квалификация позволяет еженедельно проводить операции по поводу катаракты (факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика), глаукомы, косоглазия и др., а также операции лазерной коррекции зрения.

Кислицын В.В., заведующий отделением лазерной хирургии

Заведующий отделением лазерной хирургии Кислицын В.В. около 20 лет лечит и наблюдает пациентов с разрывами, отслойками и дистрофии сетчатки глаза. Его тонкая работа на лазерном оборудовании спасает сетчатку глаза диабетикам, гипертоникам, пожилым людям, а также беременным (если им показано укрепление сетчатки глаза перед родами).

Специализированная «Клиника микрохирургии "ГЛАЗ" им. академика С.Н. Федорова»

В отделении детской офтальмологии ведет прием врач высшей категории с 20-летним стажем Петрова Е.В. Она прекрасно ладит с детьми, окажет помощь с любой ситуации, даже если ребенок еще слишком маленький и не умеет говорить. Является сертифицированным специалистом в ортокератологии (лечение «ночными линзами») - это безопасное средство для остановки и задержки темпов прогрессирования близорукости у детей и подростков. Именно к ней вы попадете, если ребенку требуется коррекция зрения очками или контактными линзами.

Клиника несет и социальную функцию – поддерживает все инициативы «Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. Фёдорова», возглавляемого вдовой Святослава Николаевича: каждый год проводит Дни открытых дверей, на которых всех желающих в режиме живой очереди бесплатно обследуют экспресс-методом (проверят остроту зрения и измерят внутриглазное давление) и получают мини-консультацию специалиста по результатам в течение нескольких минут; ежегодно в августе принимает участие во всероссийской акции памяти Святослава Николаевича Федорова «Прекрасные глаза – каждому» и бесплатно обследует малоимущих граждан и детей из многодетных семей.

Клиника микрохирургии "Глаз" им. академика С. Н. Фёдорова

ул. Никонова, 18 (ст. М."Динамо", напротив ДИВСа) пн-вс с 08:00 до 20:00

Предварительная запись по тел. +7 (343) 270-00-30 или на klinikaglaz.ru

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