Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 октября 2020 года

В Екатеринбурге всеобщий масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 287 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах традиционно оказался Екатеринбурге, где за сутки подтвердились 140 новых случаев COVID-19.

Остальные случаи заболевания зафиксированы в Полевском, Каменске-Уральском и Каменском района, Камышлове, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Карпинске, Реже, Волчанске и других населенных пунктах Свердловской области. Пока ни одного случая коронавируса не зарегистрировали только в Таборинском районе.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 28 октября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число случаев заражения с начала пандемии на Среднем Урале составляет 35 069, при этом 27 074 человека полностью победили коронавирус. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 311 пациентов.

На данный момент состояние 252 человек, проходящих лечение в больнице, остается тяжелым. 193 пациента размещены в реанимационных палатах, 124 - подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки пятью новыми случаями пополнилась статистика летальных случаев от COVID-19. Общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале составляет 748 человек.

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