Прокуратура нашла нарушения в екатеринбургской школе № 9, из окна которой выпал мальчик-инвалид

Школа-интернат № 9 Фото: Google maps

В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения в екатеринбургской школе № 9 на улице Восстания, из окна которой выпал мальчик-инвалид. ЧП произошло в начале учебного года - второго сентября. В результате падения с третьего этажа школы первоклассник получил серьезные травмы. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел из-за отсутствия должного контроля со стороны учителя музыки, на уроке которого произошло ЧП, и других сотрудников школы. Тем самым были нарушены охраняемые законом права и интересы ребенка.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований санитарных правил и технических норм, в том числе при эксплуатации помещений в деятельности образовательной организации, при проветривании помещений учреждения, - рассказали в прокуратуре.

Во время проверки прокуратура выяснила, что пластиковые окна в учебных помещениях не были оборудованы откидными верхними частями оконной рамы, которые часто используется для безопасности детей или форточками. В итоге прокуратура внесла представление директору школы с требованием об устранении нарушений законодательства. Также по итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены директор школы, заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе, учитель музыки и специалист по охране труда.

Напомним, что семилетний мальчик выпал из окна во время урока музыки, когда преподаватель отвлекалась на других учеников. Учитель открыла окно, чтобы проветрить помещение. Мальчик был госпитализирован в больницу № 9. К расследованию подключался Следственный комитет.