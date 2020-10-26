Ранее в мэрии заявляли, что главная причина грязи - паркующиеся на газонах автомобилисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыл дождь с мокрым снегом, улицы мегаполиса мгновенно покрылись грязевыми лужами. Тема «знаменитой» уральской грязи поднимается ежегодно, но как с этим бороться так никто и не знает. Заказанное мэрией исследование показало, что основным источником являются «гряземесы», то есть автомобилисты, которые паркуются на газонах.

По мнению бывшего квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба, ситуация на дорогах столицы Среднего Урала ухудшится как только коммунальщики начнут применять «Бионорд».

- Посмотрите на ту же улицу Кировградскую – там грязь может тянуться из дворов. В центре грязи будет поменьше. Моя формула такова. Еждневно город производит какое-то количество грязи, это «х». А есть грязь, которую убирают – это «y». Вот если «у» больше «х», то соответственно город становится чище. Если меньше – грязнее. Коммунальным службам нужно понимать, сколько они убирают. Проблема еще в том, что с наступлением минусовых температур они прекращают использовать пылесосы. Перестали смывать грязь, фактически за неделю они просто перестали убирать город. Нам же «ездят по ушам», что во всем виноваты шипы, - отметил в разговоре с «КП» Алексей Беззуб.

Многие считают, что «Бионорд» портит обувь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова заявила, что коммунальную технику уже начали готовить к зимнему режиму работы.