Как у меня увели SIM-карту и взломали соцсети

Ринат Низамов. Фото: предоставлено героем публикации

Потерять телефон в наше время – словно погрузиться в самый страшный сон. И Бог бы с ним с этим гаджетом, и десятками, да даже сотнями контактов - их при необходимости можно и восстановить. Но ведь в телефоне почти вся наша жизнь. Фотографии, у некоторых есть и интимные, пароли от соцсетей, мессенджеров и банковских карт... Последние, кстати, привязаны к sim-карте. А ее, как выяснилось, можно украсть и без телефона. С такой бедой столкнулся журналист и директор Сети городских порталов Shkulev Media Ринат Низамов. «Комсомолка» публикует его рассказ от первого лица.

Фото: предоставлено героем публикации

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА SIM-КАРТЫ

Днём мне пришло сообщение от МТС: «Внимание! По вашему номеру производится замена SIM-карты. Если эту операцию заказали не вы, СРОЧНО позвоните нам». Следом у меня пропала связь.

Я с другого номера набираю МТС, жду минут двадцать. Потом ещё столько же разговариваю с оператором. Говорю, что не менял симку, прошу заблокировать номер.

За это время у меня уже взломали аккаунт в Инстаграме, вытащили на аватарку член и раскидали моим контактам похабные сообщения. Параллельно в почту пришли запросы на смену паролей в других соцсетях.

А я в Нижнем Новгороде, в командировке. Мчусь в ближайший салон МТС. Говорю сотруднику, что у меня поменяли симку без моего согласия. Он открывает базу, смотрит вначале на экран, потом на мой паспорт и недоумевает: «Я, говорит, впервые с таким сталкиваюсь».

Оказалось, в Екатеринбурге какой-то парень обратился в салон МТС с просьбой перевыпустить SIM-карту по моему номеру.

А теперь - внимание! У него на руках были документы на мое имя! Он сказал, что потерял паспорт и показал справку из паспортного стола. Я увидел эту справку - там действительно были все мои паспортные данные, адрес прописки, дата рождения, всё верно. Все печати. Только на фото был другой человек!

Второй документ, который показал мошенник, был поддельный СНИЛС на мое имя с неверным номером. Сотрудники МТС спокойно предоставили мошеннику симку с моим номером, к которому привязаны все мои аккаунты и интернет-банк.

Фото: предоставлено героем публикации

ЗЛАЯ ШУТКА ИЛИ МЕСТЬ?

В итоге я остался без связи. За интернет-банк, честно признаюсь, не переживал, так как на личном счете было всего три тысячи рублей. Уйдут и ладно. Другое дело соцсети.

Чтобы разрешить ситуацию, написал претензию в МТС. Там сообщили, что их служба безопасности запросила видео с камер в салоне и готова предоставить всё в полицию. Кроме того, оказалось, что сотрудник филиала получил все необходимые документы для проведения операции и действовал по инструкции. Возможно, идентификация личности при операции была затруднена из-за масочного режима. То есть лицо не посмотрели, потому что мошенник был в маске?!

К счастью, симку мне восстановили быстро. Уже с нее я зашёл в свой Инстаграм, чтобы посмотреть, что же там успели наворотить мошенники. И это самое прекрасное!

Они написали в моем профиле, что я спал с мужиком, и отправили от моего имени фотографию надувного розового члена примерно десяти аккаунтам. Но - каким! Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, уральским журналистам, моей жене, а также СМИ, на которые я даже не подписан.

О чем это может говорить? Судя по всему, кто-то реально запарился делать документы с моими данными, чтобы заполучить симку с моим номером телефона, чтобы... А чтобы что?!

Тут даже как-то неловко рассуждать дальше. Чтобы дискредитировать меня перед определённым кругом лиц, что ли? Написать про меня гадость? Прочитать мои сообщения? И для этого такая спецоперация? Для этого человек подделал документы и подверг себя риску? Ведь в случае, если его найдут, ему будет грозить уголовная ответственность. Я до сих пор теряюсь в догадках.

Фото: предоставлено героем публикации

Будучи в Москве я написал заявление в ОВД по Хорошевскому району. Мне, как положено, выдали талон, что заявление принято. Но иллюзий о том, что мошенника найдут, я не питаю. Я даже не уверен, что на фотографии в предоставленных документах был реальный человек. Скорее всего, это изображение сгенерировали, воспользовавшись специальными программами.

И теперь где-то ходит человек с моим «временным паспортом» и каким-то образом им распоряжается. Но каким? Пока об этом остается только догадываться.

КОНКРЕТНО

Если у вас украли симку…

1. Сразу нужно позвонить или написать в службу поддержки оператора сотовой связи.

2. Заблокируйте SIM-карту

3. Как можно скорее написать заявление в полицию.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В утечке данных чаще всего виноваты операторы сотовой связи

Владимир ЗЫКОВ, директор «Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров»:

- Персональные данные человека достать несложно. Периодически в структурах, у которых есть доступ к вашим данным, происходят утечки. Это и госорганы, и сами операторы сотовой связи. За определенную цену можно найти информацию о любом человеке. Стоит такая услуга недорого – порядка 10-20 тысяч рублей. Персональные данные можно купить на специальных форумах в интернете, либо в мессенджере-Телеграмм, либо в Даркнете (скрытая сеть, попасть в которую можно через одноименный браузер - Прим. Ред.).

Чаще всего SIM-карты перевыпускают по липовой доверенности. Так как у оператора связи нет возможности проверить ее достоверность. Таких историй масса. И SIM -карта - это еще не самый плохой вариант. Точно так же можно перевыпустить банковские карты, электронную подпись и т.д.

В случае с SIM-картой пока единственный выход хоть как-то защитить себя это подписать у оператора документ о запрете на перевыпуск карты.

Владислав ЗДОЛЬНИКОВ, IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией:

- Сотовым операторам необходимо бороться с коррупцией внутри компании, а также усиливать безопасность информации о своих клиентах, усложняя доступ к ней для своих сотрудников.

С точки зрения защиты от последствия таких атак нужно включать двухфакторную аутентификацию своих сервисов, в данном случае мы говорим о соцсетях и мессенджерах. То есть, чтобы вход можно было осуществить не только через смс по номеру телефона, а через электронную почту, приложения сервисов, установленных на телефоне пользователя. Получить доступ к таким приложениям уже не так просто, как, например, к номеру телефона.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

К делу подключают отдел «К»

Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-секретарь полиции по Свердловской области:

- В таких ситуациях, в какой оказался Ринат Низамов, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в ближайший отдел полиции и написать заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности тех, кто позарился на чужую собственность. Это очень важно не только потому что мошенники тщательно подчищают за собой следы, но еще и потому, что в таких ситуациях сыщики уголовного розыска подключают к работе коллег из специализированного отдела «К», в чьи обязанности входит, в том числе, борьба с преступлениями в сфере IT-технологий. Наказание за подобные преступления, в том числе и за подделку документов достаточно суровое, вплоть до лишения свободы на длительный срок.