Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 октября 2020 года

Екатеринбург спасается от коронавируса с помощью масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 276 новых случаев заболевания COVID-19.

На Екатеринбург приходится 100 новых случаев заражения опасной инфекцией. Также новые случаи коронавируса зафиксированы у жителей Ачита, Серова, Североуральска, Рефтинского, Верхней Салды, Ирбита, Кушвы, Нижнего Тагила, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Карпинска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших на сегодняшний день на Среднем Урале – 34 501 человек, из которых 26 578 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 224 человека.

Фото: сервис Яндекс.COVID

Состояние 229 человек на данный момент оценивается как тяжелое, 191 из них размещен в палатах интенсивной терапии, 116 –подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние остальных пациентов – удовлетворительное.

Также за прошедшие сутки официально подтверждены три новых случая гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале достигло 739 человек.

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