Заразившихся больше, чем выздоровевших: в Свердловской области 273 новых случаев коронавируса

Общее число выписанных - 26 354. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Свердловской области опубликовал новую статистику по коронавирусу. К 24 октября диагноз Covid-19 подтвердили у 273 человек. По данным ведомства, вирус нашли у 149 жителей Екатеринбурга, остальные заболевшие из Артемовского, Асбеста, Богдановича, Красноуфимска, Верхней Пышмы, Нижней Туры, Режа и Среднеуральска.

Общее количество случаев коронавируса в Свердловской области уже достигло 34 225.

- Состояние 215 госпитализированных оценивается как тяжелое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 742. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Кроме того, за последние сутки из больниц региона выписали еще 253 человека. Общее число выписанных - 26 354.

Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 736.