Фото: читатель "КП"

Настоящим испытанием стала госпитализация для 44-летней екатеринбурженки Екатерины (имя изменено - при.ред.), у которой был диагностирован коронавирус. Женщина узнала о положительном тесте на COVID-19 еще 12 октября, всему виной контакт с заболевшей коллегой.

Почти две недели она была на самоизоляции, но 22 числа состояние ухудшилось. Лишь с третьего раза скорая согласилась госпитализировать ее.

- Я звонила и буквально умоляла отвезти меня на КТ. А мне в ответ – «На КТ сейчас много желающих знаете ли». Я вызвала ранним вечером, приехали в пять утра. Сначала отсидела очередь в 24-й больнице. Передо мной в очереди было 10 человек. Выявили двустороннюю пневмонию и 35% поражения легких. Было принято решение госпитализировать меня в госпиталь ВОВ, - рассказывает читательница «КП».

В приемном покое госпиталя ВОВ ситуация оказалась еще хуже. По словам очевидцев, врачи не справляются с огромным наплывом пациентов.

- Отношение к людям ужасное. Понятно, что медики не справляются с таким потоком людей, но к больным, измученным людям никакого сострадания. Некоторые по двое суток вынуждены сидеть целыми семьями, - добавила Екатерина.

Напомним, что ранее оперштаб сообщал о перепрофилировании нескольких корпусов госпиталя ВОВ под лечение пациентов с COVID-19. Это было необходимо, чтобы снизить нагрузку в других больницах Екатеринбурга.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33 952. Всего в больницах Екатеринбурга и области остаются 704 пациента.

Только за последние сутки скончались еще пять человек, общее число случаев 733.