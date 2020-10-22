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Омбудсмен предложит женщинам из «Уктусского пансионата», которых стерилизовали, сделать ЭКО

Омбудсмен планирует встретиться с пострадавшими постоялицами интерната, когда шумиха вокруг этой ситуации спадет
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Женщины из Уктусского пансионата смогут стать мамами, не смотря на стерилизацию

Женщины из Уктусского пансионата смогут стать мамами, не смотря на стерилизацию

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Женщины из «Уктусского пансионата» смогут стать мамами, не смотря на стерилизацию. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложит постоялицам учреждения, которые пожаловались на принудительную операцию, сделать ЭКО (процедура искусственного оплодотворения – ПРИМ.РЕД). Об этом омбудсмен рассказала главе региона Евгению Куйвашеву.

- Мы работаем над тем, чтобы со всех сторон это уладить, помочь там, где можно. Но сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести. С девочками я встречусь отдельно, когда весь шум пройдет, - сказала губернатору Татьяна Мерзлякова.

По ее словам история, которая вызвала резонанс, произошла в 2008 году. И женщина, которая пожаловалась первой на принудительную стерилизацию, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат. Также Татьяна Мерзлякова отметила, что сейчас по сравнению в предудущими годами жизнь людей, живущих в пансионате, улучшилась.

- Вообще все очень сильно изменилось. Два года назад поменялся врач, год назад поменялся руководитель. И мы надеемся, что мы ситуацию сейчас уладим, - отметила омбудсмен.

Также Татьяна Мерзлякова обсудила с главой региона вопросы постинтернатного сопровождения воспитанников таких учреждений и организации помощи тем, кто решил жить самостоятельно и завести семью.

Напомним, что на принудительную стерилизацию в «Уктусском пансионате» пожаловались сразу несколько постоялиц. По их словам руководство интерната принуждало их к операции из-за того, что в учреждении нельзя жить с детьми. Женщинам решившимся отказаться от стерилизации угрожали переводом в психо-неврологический интернат.

Как ранее рассказывала Татьяна Мерзлякова, это далеко не первые жалобы со стороны постоялиц «Уктусского пансионата». На данный момент известно о 15 случаях стерилизации за 2006, 2008, 2012 и 2016 года.

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