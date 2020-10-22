Как в Екатеринбурге готовятся к 300-летию города: рассказывает мэрия

Программа подготовки к юбилею города состоит из семи разделов, включающих мероприятия в различных сферах жизни горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга подробно озвучили масштабную программу подготовки к юбилею города. Она состоит из семи разделов, включающих мероприятия в различных сферах. Рассказываем, что уже сделано и что планируется.

Социально-культурная сфера

В рамках реализации проектов социальной сферы в этом году были проведены массовые культурно-досуговые мероприятия: открытие ледового городка на площади 1905 года, День города, Уральская ночь музыки, Всероссийская акция «Ночь музеев».

На апрель 2021 года запланировано открытие Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Сейчас завершено строительство здания на улице Вайнера, 11, где его разместят. До конца года планируется запустить в работу помещение фондохранилища на улице Вайнера, 16.

В течение 2020 года в Екатеринбурге открывают новые хоккейные корты, универсальные спортивные площадки для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, стритбол и занятий воркаутом. Всего благодаря программе «Спорт в каждый двор» ввели в эксплуатацию площадки по 15 адресам.

Продолжается доработка концепции благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Сейчас уже начаты подготовительные работы для реновации по проекту голландского конструкторского бюро SWESMI. Так, например, в парке расчищена территория под многофункциональный луг на территории от бывшего ресторана Gold до зоны экстремальных аттракционов.

Сфера капитального строительства и землепользования

В этом году в Екатеринбурге было сдано несколько современных общеобразовательных учреждений. В III квартале 2020 года введены в эксплуатацию здания школы № 215 «Созвездие» в Солнечном микрорайоне на 1000 мест, школы № 79 в Академическом микрорайоне на 1200 мест и новый корпус школы № 181 в Академическом микрорайоне на 600 мест.

Кроме того, ведётся строительство зданий (новых корпусов) школ № 80, № 167, лицея № 173, школы на 550 мест в квартале улиц Уральской – Советской – Блюхера – переулка Паркового, образовательного центра в границах улиц Евгения Савкова – Верхнеуфалейской – Ландау – реки Патрушихи. Строительная готовность объектов сейчас составляет от 40 % до 84 %».

До конца этого года планируется открыть ещё два обновлённых общеобразовательных и два дошкольных учреждения.

Развитие транспорта

Автомобильные дороги также готовят к юбилею Екатеринбурга. Из запланированных на 2020 год 630 тысяч квадратных метров уже отремонтировано 550 тысяч.

В рамках государственной программы региона «Развитие транспортного комплекса в Свердловской области до 2024 года», а также муниципальной программы «Столица» на 2017-2024 годы предусмотрена реконструкция Макаровского моста на улице Челюскинцев и строительство транспортной развязки у концерна «Калина».

Что касается планов модернизации подземного транспорта, то в рамках исполнения инвестиционной программы на 2019-2027 годы между ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и АО «Метровагонмаш» заключены контракты на приобретение двух четырёхвагонных составов и на проведение модернизации с продлением срока службы 44 вагонов (11 составов) в течение 2019-2020 годов.

Ведётся строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма, которую планируют запустить в 2021 году.

Благоустройство

Особое внимание в этом году городские власти уделили благоустройству и озеленению общественных зон отдыха. Так, работы по обновлению парка «Зелёная роща» находятся в заключительной стадии, парк имени XXII Партсъезда будет открыт в IV квартале 2021 года.

Рассмотрен и согласован мастер-план «Шарташского лесного парка». К этому времени уже выполнены работы по освобождению земельного участка от металлических гаражей, где будет расположена центральная входная группа на территорию отдыха.

Ежегодно проводится очистка акватории и обмелевших участков русла реки Исети и городского пруда. Так, в этом году было поднято со дна реки более 50 тонн крупногабаритных, древесных отходов и мусора.

На центральных улицах мегаполиса в этом году была установлена система праздничного освещения. Ее планируют использовать как тематическое дополнение на все городские праздники в том числе и юбилей.

Новый район

В 2020 году на Официальном портале Екатеринбурга был проведён опрос жителей уральской столицы о присвоении будущему восьмому району мегаполиса название «Академический». Напомним, что в прошлом году депутаты Екатеринбургской городской Думы поддержали законодательную инициативу Главы Екатеринбурга Александра Высокинского о создании восьмого административного района.

Подарок на юбилей

Как рассказали в мэрии, до конца текущего года специалисты планируют направить письмо в Центральный банк РФ с предложением о выпуске памятной монеты Банка России «Екатеринбург-300».