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«Уральские пельмени» объяснили, почему по ТВ не показали номер о маленьких зарплатах учителей

По сюжету, педагоги жалуются директору на низкий заработок, но его это не волнует
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Судя по всему, выпуск был снят еще год назад, так как в нем играет Юлия Михалкова. Фото: скриншот видео

Судя по всему, выпуск был снят еще год назад, так как в нем играет Юлия Михалкова. Фото: скриншот видео

Представители шоу «Уральские пельмени» прокомментировали выпуск под названием «Учительское собрание», который не показали по телевидению. По сюжету, педагоги жалуются директору на низкий заработок и голодание их коллеги, но его это совершенно не волнует.

- Вот у вас, сколько зарплата, - спрашивает богатый директор в исполнении Дмитрия Соколова.

- Семь тысяч, - отвечает Сергей Исаев в роли учителя географии.

- А надбавка от мэра?

- Двести…

- Так если сложить 200 и семь это получится 207 тысяч! Куда вы их тратите!

Создатели шоу уверяют – для номера просто не хватило времени в эфирной сетке.

- Номер не был показан на ТВ, и это объясняется достаточно просто. Зрители, присутствующие на телесъемке в Москве, знают, что запись одной шоу-программы длится 2 дня, каждый день даёт более 2,5 часов отснятого материала. А продолжительность телеверсии концерта всего 1 час 10 минут. Несмотря на специальные сборники, которые мы придумываем, многие номера всё равно рисковали остаться в архиве и не дойти до зрителя, - прокомментировали «КП» в пресс-службе «Уральских пельменей».

Напомним, что недавно на Youtube-канале шоу появился выпуск о конфликте в кино, который спровоцировал южанин в папахе. Актер Роман Поставалов признался, что номер был снят достаточно давно и не прошел цензуру.

Шоу-бизнесТелевизор: Вокруг экрана

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