Я твой рот плевал: «Уральские пельмени» показали запрещенный на ТВ ролик о южанине в папахе

Актер Роман Постовалова, телеканал СТС перестраховался и не стал показывать эту миниатюру. Фото: скриншот видео

Коллектив шоу «Уральские пельмени» на своем Youtube-канале опубликовали запрещенный к показу на телевидении ролик под названием «Парочка в кино». По сюжету, Вячеслав Мясников и Илана Юрьева приходят в кинотеатр и занимают места во втором ряду. Позже сзади садится наглый «решала» (Данила Пятков), который громко разговаривает по телефону.

Мясников так и не смог набраться смелости и «по-мужски» поговорить «решалой» и южанином. Фото: скриншот видео

Попросить вести себя потише Мясников не решается, силы слишком не равны. Но затем в кинозале появляется еще один нарушитель – южанин в папахе закрывает своим головным убором обзор другим участникам миниатюры. Роль последнего исполнил Роман Постовалов.

- Скажи ему, чтобы шапку снял, - говорит Мясникову сидящий на третьем ряду Пятков.

В ответ на просьбу снять папаху Постовалов говорит нерешительному Мясникову: «Передай – я твой рот плевал».

В итоге «решала» предлагает Мясникову разобраться с ужаниным с помощью пистолета. Но все выходит из под контроля трусливого героя, и он выгоняет нарушителей из зала, угрожая покончить с собой.

Даже с пистолетом Мясников не поборол свой страх. Фото: скриншот видео

СКАЗАНО

Роман Постовалов, актер шоу:

- Честно говоря, я даже не знал, что ролик запретили на телевидении. Наверное, телеканал СТС перестраховался, чтобы не задеть чьи-то национальные чувства. Не думаю, что там было что-то оскорбительное.

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