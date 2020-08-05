«Если будем дальше сидеть без концертов, уйду на завод»: актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов о пандемии

С Романом Постоваловым, актером и сценаристом шоу «Уральские пельмени», мы встретились в Арамили под Екатеринбургом. В этом городе юморист вместе с женой и дочкой живет уже много лет.

- Тут вам прохода не дают, наверно? - спросила я сразу при встрече.

- Наоборот. Я сам тут часто молодежь гоняю, когда они громко музыку слушают. А мне иногда говорят в шутку «Ромка, иди в мэры», но я отказываюсь, - смеется «пельмень».

Недавно у Романа Постовалова вышел музыкальный клип на песню «Итальянец». Там актер предстал в роли «горячего кавказца». В разговоре с «КП» артист рассказал о том, почему из актера он подался в музыканты, с какой неприятности началась для него пандемия и, как ссора «Уральских пельменей» с бывшим директором Сергеем Нетиевским сказывается на атмосфере в коллективе.

Romchick Postovalov Итальянец.

«В ПАНДЕМИИ АРТИСТЫ ПОСТРАДАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ»

- Почему сегодня все юмористы уходят в музыку. Запели Александр Рева, Михаил Галустян, теперь ты.

- Я давно пою и люблю это делать. А вот образ кавказца Ромчика появился недавно. Ромчик у нас отвечает за музыкальную сферу, и он будет петь! Кстати, если взять того же Реву, его Артур Пирожков появился ни два, ни три года назад. Он работает в этом амплуа уже пятнадцать лет, и только несколько хитов у него выстрелили. Мой Ромчик тоже ни за один день возник. В «Уральских пельменях» есть несколько образов, которых люди уже любят, например, Арамчик. Но Ромчик это не он! Мы специально сделали так, чтобы он был другим. И не скажу, что мы посмотрели на Реву или Галустяна с его Супер Жориком и решили повторить. Идея с Ромчиком вынашивалась два года. Если кто-то делает мебель, это же не значит, что другие мебель уже делать не будут. И скажу так – наша мебель не хуже, чем у других! Ромчик найдет свою аудиторию.

- Но эта история больше про юмор, а не про музыку…

- Я не претендую на вокальные пьедесталы. То, что мы делаем, это для людей, которые любят юмор.

- С выходом клипа, что-то поменялось в твоей карьере артиста. Может, посыпались предложения сделать дуэт?

- Пока предложений не поступало (Смеется). У нас есть уже второй трек и клип к нему, есть и третий трек. Уже бьемся над следующей идеей клипа. Из-за пандемии появилось время воплощать проект, который так давно сидел в голове.

Сейчас Ропам Постовалов живет в Арамили вместе с женой и дочерью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Расскажи, как ты пережил пандемию коронавируса?

- Я согласен с мыслями Иосифа Пригожина о «бедственном» положении артистов во время пандемии, не смотря на то, что после этих слов на него все накинулись. Конечно, никто не говорит, какой бедный Дима Билан или еще кто из звезд первой величины. Я уверен, что у них все хорошо с гонорарами и у них был хороший жирок, который они сейчас проедают. Я хоть и в «Уральских пельменях», но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы. (Роман окончил Уральский юридический институт Министерства внутренних дел России. Работал в воспитательном отделе института МВД, ушел со службы в звании старшего лейтенанта – Прим. Ред.).

- У тебя лично много корпоративов и концертов сорвалось?

- Еще в мае один из продюсеров пригласил меня поучаствовать в полном метре в одной из главных ролей. Разговор состоялся в феврале. А съемки сначала перенесли на май, с мая на июнь, затем на июль… Теперь несколько человек из съемочной бригады заболели. Про концерты я уже вообще не говорю. Последний гастрольный концерт у нас был в середине марта в Чебоксарах, потом мы должны были быть в Иваново, Нижнем Новгороде, в Туле. Все они слетели, а из Чебоксар мы полетели домой.

- Где проводили самоизоляцию и чем занимались?

- Я проводил ее дома в Арамили. Самоизоляция у меня началась очень неприятно. 21 марта мы должны были лететь в Таиланд на две недели всей семьей. Впервые купили билеты заранее, забронировали. Нам вылетать, а там перестали принимать. А так нам изоляция далась полегче. Я мог выйти на улицу, что-то поделать. Но уже начинаешь уставать от этого.

Сначала Роман Постовалов был сценаристом в "Уральских пельменях", затем вошел в основной состав актеров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Многие знаменитости на фоне коронавируса подались в соцсети? Завели «ТикТок»? А ты не планируешь туда податься?

- У Ромчика есть «ТикТок», потому что этот проект музыкальный. А как Роману Постовалову мне там некомфортно. Я чувствую себя человеком в возрасте. И я себя не представляю в этой сфере, когда люди кривляются под чужие диалоги или песни. Я не понимаю этого.

«СКАНДАЛЫ ВОКРУГ «ПЕЛЬМЕНЕЙ»- ЭТО НЕ МОЕ ДЕЛО»

- Почти год назад из «пельменей» ушла Михалкова, затем Рожков с Мясниковым пошли по сольникам. Да и вообще в интернете часто пишут, что шоу стало неинтересным.

- А кто-то пишет «Слава Богу, что вы Роман с Ксенией появились и вдохнули в шоу новую жизнь». На самом деле мнения у всех разные. Вы посмотрите на «Ютубе» количество просмотров в номерах, где есть я. Не хочу хвастаться, но они набирают миллионы просмотров. Все любят семейку, где играют Дима Брекоткин, теща и тот же Арамчик. Никто никуда не делся, только Юля Михалкова покинула проект. Она тоже была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию. Может по гонорару не договорилась. Но и она никуда не пропала. Вон на СТС ее можно увидеть в новом проекте.

- Девушкам в команде не обидно, что их часто сравнивают с Юлей Михалковой? Как думаешь?

- Этот вопрос лучше всего задавать девочкам. Вроде бы никто из них не рыдает. Хотя Илану периодически называют Юлей или сравнивают их. А вообще мы с девчонками на эти темы не говорим.

- Сейчас больше говорят про Диму Соколова, который яро защищает опального отца Сергия. Он вам про него рассказывал?

- Это личные убеждения Дмитрия Владимировича и не надо думать, что он ходит по гримерке на гастролях и всех агитирует. «В Уральских пельменях» не принято говорить о личных вопросах. У нас бывают дружеские дискуссии. Но все всегда остаются при своем мнении. В этом коллективе уважают друг друга и личное мнение. Разграничивать работу и личное – это важно.

Фото: личная страница Романа Постовалова в Instagram

- Роман, ты давно в шоу и застал скандал с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Что скажешь об этом конфликте? Как это отражается на внутренних отношениях в команде?

- Ребята иногда собирают собрания, нервничают. Но тут речь о тех, кто является учредителями шоу и акционерами. А я наемный актер, повторюсь. Об этом конфликте узнаю из публикаций в СМИ, знаю ровно столько же, сколько и вы. С нами такие подробности не обсуждаются. На само шоу и на настроение в коллективе это никак не влияет. Все ребята умеют абстрагироваться и концентрироваться только на работе.

- До сих пор ходят слухи о разладе в коллективе. Так ли это?

- «Пельмени» существуют много лет. За это время кто-то ушел, это нормально. Участники коллектива знают друг друга почти тридцать лет. За это время многие артисты «Уральских пельменей» изменились. Но это никак не отражается на самом творческом процессе.