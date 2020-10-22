В центре Екатеринбурга надломилась стрела башенного крана

Место, где случилось ЧП находится рядом с 94-й гимназией. Фото: Ирина Киселева

В самом центре Екатеринбурга стрела башенного крана переломилась надвое. Все произошло утром 22 октября во дворах недалеко от перекрестка Малышева-Бажова.

На фото видно, что стрела стрела находится вблизи школы. Там расположена гимназия №94.

- На территорию школы стрела не попадает, обломок тоже не висит над ее территорией, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

ЧП произошло при строительстве детской больницы. Фото: читатель "КП"

В пресс-службе МЧС по Свердловской области "КП" рассказали, что к ним информация по поводу происшествия с краном пока не поступала.

В МЧС рассказали, что к ним информации пока не поступало. Фото: читатель "КП"

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