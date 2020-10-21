«Семь тысяч, плюс надбавка»: «Уральские пельмени» показали запрещенный на ТВ ролик о зарплатах учителей

Фото: скриншот с видео "Уральских пельменей"

«Уральские пельмени» опубликовали на своем youtube-канале запрещенный на ТВ ролик с названием «Учительское собрание». На видео педагоги собрались, чтобы обсудить с директором школы финансовые вопросы. Первой высказалась учительница с жалобой на одну из учениц, которая не сдала деньги на шторы. Еще один преподаватель сообщает, что нужно покупать глобус, так как он показывал ученикам Урал и «теперь Нижний Тагил реально дыра». Директор, восседая за дорогим столом в шикарном пиджаке, уверяет, что это не проблема.

Подходит очередь третьего учителя выступать на собрании. Под глазами у него синяки. Он сетует на то, что трое пятиклассников не кушают, так как родители не сдали деньги на обеды. Директор школы успокаивает его и остальных собравшихся и просит уже начать «говорить по делу», предложив обсудить его проблему – покупку автомобиля. Одному из учителей – тому, у которого синяки под глазами, становится плохо. Руководитель заявляет учителям, что его волнует выбор автомобиля и денежный вопрос – на счету у него только евро и при переводе в российскую валюту он потеряет 300 рублей.

Затем речь заходит о преподавателе математике, которая не выходит на работу, так как голодает. Один из учителей предлагает скинуться по пять рублей, чтобы купить ей еду. Директор, вскочив из своего дорогого кресла, кричит, что ей не стоит на это тратить время: «нужно тратить деньги, а не время». Далее у собравшихся происходит диалог о зарплатах учителей.

- Вот вы сколько получаете?

- Семь тысяч.

- Семь тысяч, ну. А надбавка от мэра?

- Еще 200 рублей.

- Вы математичка, посчитайте (указывая на учителя, роль которой исполняет Юлия Михалкова). Двести плюс семь тысяч сколько?

- Двести семь.

- Двести семь тысяч! Ну, нормально вы получаете! Куда вы тратите их!?

Директор начинает обвинять учителей в том, что они тратят деньги на пропитание и все время только и делают, что едят. При этом никакого разнообразия нет – хлеб да хлеб. И заявляет, что нужно ставить какие-то высокие цели – купить вертолет или, например, депутата. Он интересуется, какую цель ставят перед собой учителя, но… они все о хлебе. Руководителю даже обидно стало.

Когда директора спрашивают о деньгах, он утверждает, что их нет, хотя до этого говорил, что думает о покупке недешевого автомобиля. В этот момент он произносит фразу, уже ставшую крылатой: «Денег нет, но вы держитесь» и советует идти им в бизнес.

В комментариях под опубликованным видео разыгранная сценка не всем показалась смешной. Один из подписчиков канала написал: «Я смотрю и мне вообще не смешно. Это же все правда. А все гогочут». Еще один отметил: «Как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно».