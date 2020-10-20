Матч начнется в 22:00 мск Фото: REUTERS

Наша любимая Лига чемпионов возвращается! Уже сегодня на «Стад де Франс» сойдутся ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Финалист прошлого розыгрыша приложит все усилия, чтобы отомстить «красным дьяволам» за вылет из 1/8.

Именно 7 марта 2019 года англичане победили в столице Франции со счетом 1-3 и по сумме двух матчей прошли дальше.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» 20 октября 2020 говорят о том, что поединок предстоит более тяжелым для гостей. Большинство ставят на победу парижан. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на игру ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» можно посмотреть 20 октября 2020, начиная с 21:50 по московскому времени на телеканале Матч Футбол 1. Сама игра начнется в 22:00 по московскому времени.