Выламывали двери и пели песни: на Урале 17-летние девушки устроили дебош в автобусе

Девушки выламывали ногами двери автобуса. Фото: фрагмент видео на странице «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».

В Каменске-Уральском две девушки-подростка устроили дебош в автобусе. Конфликт случился на маршруте №2 в минувшие выходные. Как сообщают пассажиры этого автобуса и свидетели события, две девушки вели себя неадекватно, а на замечания кондуктора ответили агрессией и начали крушить все вокруг.

- Я сегодня утром в девятом часу села в автобус в Кодинке, эти девицы уже сидели в автобусе и орали песни. В кабине водителя была кондуктор, с которой у них начался конфликт ещё раньше, как потом рассказала сама кондуктор, с того что она сделала им замечание по поводу их не адекватного поведения, в ответ посыпались угрозы и оскорбления, - рассказала местная жительница в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».

Начался скандал: девушки вскочили со своих мест и одна из дебоширок начала выламывать ногами дверь автобуса. Затем присоединилась ее подруга. При этом обе буйные пассажирки сопровождали свои действия отборным матом в адрес кондуктора и остальных пассажиров. В итоге одна хулиганка вылезла в окно и убежала, а вторая осталась внутри.

Как отметили очевидцы, полицейские задержали ту девушку, которая не успела скрыться. Также пассажиры предположили, что дебоширки были пьяные или под наркотическими веществами.

В МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать дебош двух девушек в ближайшее время.