В больнице Нижнего Тагила опровергли, что врачи избили 85-летнюю женщину

Пожилая женщина жаловалась родственникам на медперсонал, но близкие не верили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница свердловского города Кушвы Алена Лобанова забила тревогу, забрав 85-летнюю бабушку из Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и обнаружив на ее теле синяки. Заметили их уже дома, когда помогали женщине раздеться. Тогда же выяснилось, что у Поляковой Галины Андрияновны перелом плеча. Находясь в больнице, пожилая женщина жаловалась родственникам на медперсонал, говорила, что над ней издеваются, привязывают и бьют, но близкие не верили.

- Я не могла поверить, успокаивала, как могла, говорила, что нужно потерпеть: «тебя вылечат, и мы заберем тебя домой», - рассказала внучка пенсионерки. - 14.10.2020 нас выписали. Вывели ее одетой в халат и кофту. Мы посмотрели руку, ну синяк на кисти, ничего страшного. И поехали домой. Когда начала раздевать её дома пришла в ужас. Она просто вся в синяках - оба плеча, руки и как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается у неё перелом плеча и множественные ушибы.

Фото: предоставлено Аленой Лобановой - внучкой Галины Андрияновны

Галину Андрияновну госпитализировали с температурой 38,3 и подозрением на коронавирус в больницу Нижнего Тагила на Пихтовых горах. Затем, 2 октября, когда диагноз подтвердился, ее перевели в Городскую инфекционную больницу на Сульфатную, 4. Как рассказала внучка женщины, из-за того, что посещать пациентов запрещено, узнать о состоянии бабушки можно было только по телефону через персонал, который утверждал, что все хорошо. По словам Алены Лобановой в один из звонков врачи сказали, что от бабушки «нет покоя». Затем, 12 октября, выяснилось, что пожилая женщина повредила руку, когда ее везли на рентген. Но о переломе плеча никто не говорил. Внучка женщины утверждает, что при переломе бабушке не была оказана необходимая помощь.

- Сейчас лечащий врач, этой злополучной больницы, говорит, что бабушка сама нападала на них, и она тоже снимет побои и соберёт подписи всех соседей по палате, что она упала сама. А то, что у неё все плечи синие, дак это она голову между прутьев кровати засовывала. Господи, какой бред. Сказали, что доказать, что над бабушкой издевались в больнице невозможно, что нужно было раздевать её в приемном покое когда забирали, - пишет Алена.

В минздраве «КП-Екатеринбург» сказали, что готовы провести проверку, если будет жалоба от пациентки или ее официальных представителей. При этом в больнице отрицают, что бабушку избивали.

- Никто, в том числе и родственники пациентки, не обращались с претензиями по оказанию медицинской помощи, тем более так называемому избиению. Подобного инцидента в больнице не было и не могло быть в принципе, - заявила главврач Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских.

Внучка Галины Андрияновны рассказала «КП-Екатеринбург», что написала обращение в минздрав. Также она обратилась в полицию. В понедельник они поедут делать судебно- медицинскую экспертизу.