Готовьте зимнюю резину: на Урале выпал первый снег

Первый снег в Нижнем Тагиле Фото: Марина Пятыгина

Если вы не поменяли летнюю резину на зимнюю, то постарайтесь это сделать как можно скорее. В Свердловской области сегодня ночью выпал первый снег. Жители Нижнего Тагила и северной части региона в соцсетях делятся фотографиями заснеженных улиц.

Вот такой вид открылся нашим читателям из окна сегодня утром Фото: СОЦСЕТИ/Лев Истомин

О том, что скоро пойдет снег, предупреждали синоптики Фото: СОЦСЕТИ/Ирина Клименко

Из-за снега утром была плохая видимость Фото: СОЦСЕТИ/Ольга Глушко

- Уже в нескольких городах региона выпал снег. На дорогах по утрам из-за понижения температуры – гололедица. В ближайшую неделю ночью столбик термометра будет стабильно опускаться ниже нулевой отметки. В связи с этим Свердловская Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам своевременно сменить летние шины и технические жидкости на зимние и быть более бдительными на дорогах, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Напомним, что о выпадении снега предупреждали уральские синоптики. Как рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в Свердловскую область придет циклон, ранее вызвавший осадки в виде мокрого снега на севере Пермского края.

- Циклон, их вызвавший, сегодня пройдет через Предуралье и север Свердловской области. Следом за ним на Урал внедрится холодный воздух, - рассказала Галина Шепоренко.

На следующей неделе снег ожидается на севере и в горах Свердловской области. При этом температура воздуха на этих территориях будет преимущественно ниже нуля. В ряде районов образуется гололедица на дорогах, снежный покров (с большей долей вероятности на севере Среднего Урала).