В прошлом полицейский был титулованным борцом. Фото: скриншот видео канала "Интерра Тв"

В Екатеринбурге от скоропостижной болезни скончался заместитель начальника отдела кадров УМВД по Екатеринбургу Данил Халимов. У него был коронавирус, а врачи зафиксировали стопроцентное поражение легких. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал один из знакомых полицейского.

По его словам, болезнь прогрессировала довольно быстро.

- Сначала у него поднялась температура до 40 градусов. Вызвали скорую. Врачи приехали и сказали: «У тебя простудное заболевание, лечись дома», - рассказывает знакомый полицейского. - Когда температура поднялась еще выше, то скорую вызвали снова. В итоге Данила госпитализировали, оказалось, что у него ковид, 100-процентное поражение легких и осложнение на печень. Ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Данил четыре дня находился в реанимации, а сегодня его не стало…

В прошлом Данил Халимов был титулованным спортсменом, занимался греко-римской борьбой и даже участвовал в летних Олимпийских играх в Афинах. В 2002 году он завоевал серебряную медаль Азиатских игр. В 2003 году занял 4-е место на Чемпионате мира и стал серебряным призером Кубка мира.

Данилу Халимову было 42 года. У него остались жена и двое детей.

Напомним, по последним данным в Свердловской области число смертельных случаев больных с коронавирус достигло 672.

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