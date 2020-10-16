В УМВД Екатеринбурга рассказали о высокопоставленном силовике, который скончался от коронавируса

Майор внутренней службы скончался на 42-м году жизни. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Накануне мы сообщали о смерти высокопоставленного полицейского Данила Халимова, который скончался от поражения легких на фоне коронавируса. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» знакомый силовика, легкие майора оказались поражены на 100 процентов.

Сегодня информацию о смерти Данила Халимова подтвердили на официальной странице УМВД по Екатеринбургу в Instagram, но причины смерти силовика указывать не стали.

- С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 15 октября 2020 года на 43 году жизни скончался Халимов Данил Тахирович. Майор внутренней службы, старший специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Екатеринбургу. Данил Тахирович – российский и казахский борец (греко-римская борьба), участник Олимпийских игр, призер чемпионата Мира и Европы, мастер спорта международного класса, - написали в Instagram УМВД по Екатеринбургу.

Также в ведомстве рассказали о том, какими качествами покойный запомнился своим коллегам.

- Мы знали Данила Тахировича как исключительно добросовестного человека, обладающего высоким профессиональным мастерством. Его отличали честность и уважительное, внимательное отношение ко всем, он был надежным другом и хорошим товарищем, любящим мужем и заботливым отцом. Данил везде был «своим», «добрый, честный и справедливый» - так говорят о нем сослуживцы. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - подчеркнули в УМВД.

В ведомстве выражают глубокие соболезнование родным и близким покойного Данила Халимова.