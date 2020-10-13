Сейчас мужчина задержан. На месте преступления работает полиция и СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из квартир на улице Новгородцевой в районе ЖБИ накануне произошло зверское убийство. 40-летний мужчина искромсал ножом соседку. Все произошло на глазах у полугодовалого ребенка.

- Женщина вместе с ребенком пряталась у соседки от неадекватного мужа. Узнав об этом, он пришел в ярость. Ворвавшись в квартиру, он начал наносить соседке удары. На теле у женщины эксперт зафиксировал многочисленные ножевые ранения. Выколоты глаза. женщина погибла. Также травмы получил полугодовалый ребенок. Мальчика с тупой травмой головы доставили в больницу, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что убийца задержан. По предварительным данным преступление он совершил под наркотиками. В ближайшее время суд выберет для мужчины меру пресечения.

Информацию об убийстве подтвердили в следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга.

- Следователь выехал на осмотр места преступления. Более подробной информацией пока не располагаю, - сообщил «КП» руководитель следственного отдела по Кировскому району Александр Блюденов.

Позже нам удалось узнать подробности жестокой расправы. Как оказалось, в прошлом мужчина уже был судим.

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