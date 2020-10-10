«Такое упускать нельзя»: уралец покорил Гагарину и Сюткина на шоу «Голос»

Александр Еловских уже несколько лет живет в Москве, но часто бывает на малой родине, в Березовском. Фото: elovskih.ru в Instagram

Житель маленького города под Екатеринбургом, Березовского, Александр Еловских попал на шоу «Голос». Во время выступления к нему повернулись Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Оба сказали, что у молодого человека голос «будто из советских радиоприемников», убаюкивающий.

- Такой голос упускать нельзя. Сочту за большое удовольствие, если вы сделаете свой выбор в мою сторону, - заявил после выступления Александру Валерий Сюткин.

Полина Гагарина же оценила хорошие вокальные данные парня.

- Вы очень крепко себя в этом чувствуете, свободно. И поэтому думала я, думала, и мне показалось, что придумала. И вот я нажала кнопку, - пошутила певица. – У меня происходил мозговой штурм: что делать с таким фантастическим голосом? А он действительно такой: свободный, полетный, невероятные верха!

В итоге, парень выбрал Валерия Сюткина. Александр Еловских исполнил песню Родриго Форминса «Путь к свету». Музыка написана Раймондом Паулсом, а слова – Ильей Резником.

К Александру повернулись Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Фото: elovskih.ru в Instagram

Со сцены молодой человек рассказал, что уже несколько лет живет в Москве, но довольно часто приезжает на малую родину, в Березовский. Так, в марте этого года Александр выступил в местном Дворце молодежи на концерте-посвящении Почетному строителю РФ Александру Кручинину, сообщает пресс-служба администрации Березовского.

- Неважно, как будут происходить события на проекте, главное, что я уже часть этого грандиозного события и я счастлив, что это событие в моей жизни произошло именно сейчас, в такой сложный период! – рассказал после выступления Александр. – Спасибо Валерию Сюткину и Полине Гагариной, которые повернулись, услышав мой голос в конце съемочного дня, хотя все были измотаны и уставшие, но профессионализм наставников - дело такое, и все произошло так, как произошло, и вы сами все видели!

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