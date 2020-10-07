Банк «Открытие» представил еще один обновленный офис в центре Екатеринбурга

Отделение банка «Открытия» находится на улице Белинского, 12. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще десять лет назад было сложно представить, что посещать банк будет так же приятно, как сходить в спа-салон или с друзьями в кофейню. Теперь здесь нет бесконечных очередей, а только уютная атмосфера и вежливый персонал. В Екатеринбурге появилось такое место - накануне банк «Открытие» представил обновленный офис в центре города «На Белинского».

На площади около 200 квадратных метров выделены зоны для обслуживания розничных клиентов с удобной зоной ожидания, зона банкоматов с круглосуточным режимом работы, касса, зона обслуживания премиум-клиентов.

- С 2018 года банк «Открытие» запустил программу по обновлению офисов. Мы очень хотим стать клиентам ближе и удобнее, также нам очень важна экология. Именно поэтому мы все канцтовары покупаем из переработанной бумаги, мы оформляем наши офисы живой зеленью, в отделке используются экологичные материалы, - уточнила управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова. - Для нас важно, чтобы было много света. Здесь зонированное освещение, которое по вечерам создает уют. У нас круглые столы без перегородок, чтобы между клиентом и сотрудником не было барьеров. Ведь финансы - дело личное.

Ежедневно в офисе на улице Белинского, 12, принимают до ста клиентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые обновленные офисы банка «Открытия» появились в прошлом году в Асбесте и Первоуральске, а в этом году и в Екатеринбурге. Ремонт уже сделали в филиале на улице Свердлова, вот теперь на Белинского и в ноябре планируется переезд центрального офиса с Толмачево, 9, на Карла Маркса.

Ежедневно в офисе на улице Белинского, 12, принимают до ста клиентов. Здесь преимущественно обслуживаются розничные клиенты – физические лица. Особое внимание уделено клиентам с высоким премиальным статусом - для них есть специальная переговорная комната, гарантирующая приватность операций и индивидуальный подход, а также возможность проводить все расчеты прямо там.

- Наш офис отличается тем, что мы открыты для каждого. Если вы заметили, то у нас офис в формате «опен спейс», что позволяет клиентам видеть, какие услуги мы предоставляем. Здесь более тысячи клиентов как розничного обслуживания, так и премиального. И естественно для нас самое главное, чтобы все люди, которые сюда заходят, испытывали удовольствие и чувствовали комфорт, - добавила. Ольга Агеева, директор операционного офиса «На Белинского» банка «Открытие».

Управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы избавиться от очередей, в банке «Открытие» появилась услуга предварительной записи через Интернет. Нужно всего лишь зайти на сайт банка и выбрать удобное для себя время посещения отделения кредитной организации. Но и те, кто предпочитает просто заглянуть в банк по пути не обойдут вниманием, в офисе есть электронная «живая» очередь. Всего в регионе работает 21 отделение банка.

Офис «На Белинского» работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 19 часов, суббота и воскресенье - выходной.