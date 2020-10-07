В Екатеринбурге полностью перевели на дистанционное обучение гимназию №2

В городском департаменте образования утверждают, что причиной стало ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургскую школу полностью перевели на дистанционную форму обучения. Удаленку ввели в гимназии №2, которая находится в микрорайоне ВИЗ. Об этом сообщили в городском департаменте образования, где также рассказали причину.

- Екатеринбургская гимназия 2 будет переведена на обучение с применением дистанционных технологий с 8 октября на одну неделю. Причина - высокая заболеваемость учащихся ОРВИ, - отмечают в департаменте образования.

Напомним, это первая школа в Екатеринбурге, где вернули с начала этого учебного года дистанционный режим. Все остальные школы работают в прежнем режиме, есть только классы, которые отправили на домашнее обучение из-за вспышки коронавируса.

Сейчас в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Введен также и масочный режим в общественных местах.