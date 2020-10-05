Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк может стать «Джентльменом года»- 2020

Павел Погребняк отыграл два сезона за ФК "Урал". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Погребняк, уже бывший игрок футбольного клуба «Урал», претендует на звание «Джентльмен года». Эта премия, которую «Комсомольская правда» присуждает с 1994 года при помощи своих читателей. Болельщики выбирают самого яркого и преданного спортсмена среди десяти игроков РПЛ, который не только отлично играет в футбол, но и служит примером джентльменского отношения к соперникам, партнерам и фанатам.

Отметим, Павел Погребняк защищал честь футбольного «Урала» с осени 2018 года. За два сезона бывший форвард питерского «Зенита» и сборной России провел в составе «шмелей» 33 матча, в которых забил восемь голов. Кроме этого он становился финалистом Кубка страны в сезоне 2018/2019. В этом году закончился контакт с уральским клубом и Погребняг покинул команду.

Теперь болельщики могут поддержать Павла Погребняка в конкурсе «Джентльмен года»-2020. Благодаря вашим голосам, он сможет вступить в клуб футбольных джентльменов и надеть фирменный черный смокинг.

Также в голосовании участвуют Георгий Джикия из «Спартака», Марио Фернандес из «ЦСК», Михаил Кержаков из «Зенита». Кстати, победителем в прошлом году стал футболист Юрий Жирков.