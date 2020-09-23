«Ростелеком» запустил для уральских геймеров сервис «облачных» онлайн-игр

Фото: предоставлено пресс-службой Ростелеком

Компьютерный клуб дома

Для уральских геймеров наступила новая эра. Ведь теперь они по полной смогут наслаждаться требовательными играми даже со «слабых» устройств. Компания «Ростелеком» и GFN.RU запустили «облачные» игры на базе технологий NVIDIA. Качество картинки будет на высшем уровне, сообщает провайдер.

- В августе 2020 года GFN.RU стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в нем сервера с поддержкой самых передовых графических технологий NVIDIA, - рассказывают в компании «Ростелеком». - Это позволило, «убрав» тысячи километров до московских серверов, в разы сократить пинг и повысить скорость реакции на действия геймеров Урала и Сибири.

Кстати, использовать сервис можно с любого устройства, как с мобильного телефона, так и с компьютера. Благодаря серверам, которые находятся в Екатеринбурге, игроку передается только видеопоток и картинка будет максимально качественной.

Фото: предоставлено пресс-службой Ростелеком

Гигабитные игры

В общем, все, что теперь нужно для игр на уровне киберспортсменов – это надежный интернет дома. Для геймеров у «Ростелекома» есть специальный тарифный план, который так и называется - «Игровой». В него входит скоростной бесперебойный интернет (в Екатеринбурге скорость – до 1 Гбит/c, в области – до 500 Мбит/c), а также ценные для игроков усиления в виде техники, оружия и бонусов в их любимых онлайн-сражениях в играх Wargaming, My.Games и «Фогейм».

Кстати, пользователям тарифа «Игровой» от «Ростелекома», помимо высокой скорости, доступны особенно выгодные условия на «Облачные игры GFN.RU», для них стоимость опции - всего 490 рублей в месяц. Для пользователей других тарифов абонентская плата составит 990 рублей в месяц. Подключить и управлять опцией можно в едином личном кабинете абонента и мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Кстати, разработчики облачного сервиса проводили исследование, какие игры предпочитают жители Екатеринбурга. Больше всего уральским геймерам нравится онлайн-симуляция World of Tanks, в числе фаворитов также Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends.

Фото: предоставлено пресс-службой Ростелеком

Оптический Екатеринбург

Жителям Екатеринбурга вообще повезло: помимо своего дата-центра, в котором разместились облачные сервера GFN.RU, в городе также установлено модернизированное оборудование – то самое, что обеспечивает в ваших квартирах наличие интернета.

- «Ростелеком» предоставляет клиентам компании высокоскоростной интернет по оптической технологии доступа, которая обеспечивает максимально быстрый отклик, что особенно важно для любителей компьютерных игр. За три года - с 2016 по 2019 - в Екатеринбурге компания проложила 1500 километров оптических линий, а в домах установила 7500 единиц оборудования. Сейчас жители 450 тысяч квартир могут подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с на внутренние и внешние ресурсы, - заявляют в компании.

Это дает возможность пользоваться интернетом, смотреть телевидение, играть в игры любого уровня сложности и скачивать контент с нескольких устройств одновременно.