Уральского блогера, который мешал работе ГИБДД, требуют приговорить к 20 годам колонии

Данил Каличонок (слева) и Игорь Мещеряков были друзьями. Фото: страница Данила Каличонка в соцсети

Основатель известного в Екатеринбурге паблика «ДПС Онлайн!» во «Вконтакте», в котором состоит почти 60 тысяч подписчиков, рискует попасть в колонию на 20 лет. Данила Каличонка обвиняют в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Столь внушительный срок для блогера потребовала прокуратура.

31-летний Данил Каличонок стал известен около шести лет назад. Паблик, основанный им, был одним из первых екатеринбуржских интернет-ресурсов, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД. Блогер снимал на видео свое общение с инспекторами и выкладывал эти ролики в паблик, а еще активно выступал за тонировку и даже давал по этому поводу комментарии для СМИ.

В жизни Данил был довольно успешен: отслужил в ВДВ, окончил вуз, став экономистом, открыл ИП, занимавшееся возведением заборов. С красавицей-женой они регулярно отдыхали за границей. Затем у пары родился сын.

За полтора года в СИЗО блогер ни разу не виделся с женой. Фото: страница Данила Каличонка в соцсети

Семейная идиллия закончилась в феврале 2019 года, когда во внедорожнике Данила полицейские нашли 700 граммов мефедрона. Следствие оценило это количество, как «особо крупный размер». В тот день вместе с Данилом силовики задержали и его друга – Игоря Мещерякова. В его квартире оперативники нашли почти 400 граммов наркотиков.

Полицейские считают, что Данил Каличонок и Игорь Мещеряков основали интернет-магазин по продаже наркотиков. Но блогер это отрицает и уверяет, что наркотики, которые полицейские нашли в его машине, он изготовил для себя.

- Мы долго спрашивали оперативников: почему не установлена ни площадка, ни вид этого магазина, почему нет скриншотов его страниц или каких-то других подтверждений его существования? Полицейские ответили, что они видели этот интернет-магазин, но не стали никак его фиксировать, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Данила Каличонка Вячеслав Войнов.

Также он уточнил, что Игорь Мещеряков, который активно сотрудничает со следствием, тоже не смог назвать адрес этого интернет-магазина. Последний уверяет, что наркотики, найденные у него дома, принадлежат Данилу Каличонку. Чтобы это доказать, следствие проводило экспертизы, но ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК Каличонка на свертке не нашли, отметил защитник блогера.

Стоит заметить, что для Игоря Мещерякова прокуратура попросила 11 лет колонии.

- Нас очень удивила позиция гособвинения, что одному подсудимому попросили 11 лет колонии, а другому 20 лет, хотя части статьи у них одинаковые, - недоумевает адвокат.

Последние полтора года Данил Каличонок находится в СИЗО. Его другу Игорю Мещерякову, который сотрудничает со следствием, повезло больше. Он находится под подпиской о невыезде.

Супруга Данила Каличонка Мария в разговоре с «КП» рассказывала, что блогер догадывался, что ему «светит» большой срок, поэтому просил, чтобы девушка его забыла и строила свою жизнь без него.

По словам адвоката, за все время пока блогер сидел в СИЗО, следствие ни разу не разрешило Марии увидеться с мужем.

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