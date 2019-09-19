На Урале за наркотики судят автоблогера, помогавшего избежать встречи с ГИБДД

Основатель известного в Екатеринбурге паблика "ДПС Онлайн!" в «Вконтакте», в котором состоит больше 55 тысяч подписчиков, стал фигурантом уголовного дела. 30-летнего Данила Каличонка и его друга обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас по его делу идет суд, а Каличонок находится в СИЗО, где ожидает приговора.

Данил стал известен около пяти лет назад. Паблик, основанный Каличонком, был одним из первых екатеринбуржских интернет-ресурсов, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД. Также Данил Каличонок активно выступал за тонировку машин и даже давал по этому поводу комментарии в СМИ. Иногда Данил снимал на видео свое общение с инспекторами и выкладывал эти ролики в паблик.

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ АРЕСТОМ

В жизни Данил был довольно успешен: отслужил в ВДВ, получил высшее образование, став экономистом, женился, а потом открыл ИП, занимавшееся возведением заборов. С красавицей-супругой они регулярно отдыхали за границей. Затем у супругов родился сын.

В феврале 2019 года семейная идиллия закончилась. Во внедорожнике Данила полицейские нашли большую дозу наркотиков, которую следствие оценило, как «особо крупный размер». Вместе с Данилом задержали и его друга – Игоря Мещерякова. В его квартире оперативники также обнаружили запрещенные вещества. Но Мещеряков, в отличии от своего друга, сейчас находится дома.

- Если честно, мне непонятно, почему подельника выпустили через два месяца, и он находится со своей семьей, со своим малолетним ребенком, - недоумевает супруга Данила Мария Каличонок, имея в виду Игоря Мещерякова. – У ребят части статьи одинаковые. Где справедливость?

ПЕРЕСТАЛ ОБЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖЕНА НЕ МУЧАЛАСЬ

В разговоре с «Комсомолкой» девушка рассказала, что силовики считают именно ее мужа организатором преступления. Мещеряков активно сотрудничал со следствием и давал показания против Данила. Девушка считает, что именно эти обстоятельства повлияли на то, что через два месяца после задержания его выпустили из СИЗО.

Сейчас Мария осталась одна с двухлетним ребенком. В виновность мужа она не верит. Ее муж также отрицает причастность к наркобизнесу.

Раньше Данил с супругой регулярно ездили на отдых, а теперь он решил перестать общаться с женой. Фото: страница Данила Каличонка в соцсети

- Он считает, что его подставили, он многим переходил дорогу. Властям его деятельность тоже не нравилась, - отметила девушка.

Находясь в СИЗО, Данил Колечонок перестал общаться со своей женой.

- Он понимает, что ему дадут большой срок, и чтобы я не мучилась, решил перестать со мной общаться, - грустно заметила Мария.

Первоначально дело рассматривали в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, но затем его передали в Сысертский районный суд. Как рассказал «Комсомолке» адвокат Каличонка Вячеслав Войнов, это связано с тем, что наркотики из внедорожника изъяли в Сысерти.

- Часть изъятого вещества была в машине, а часть у Мещерякова дома. Органы предварительного следствия пытались на этом веществе (обнаруженном дома у Мещерякова. – Прим. ред.) найти отпечатки пальцев, либо пото-жировые следы моего подзащитного, но это им сделать не удалось. Экспертизы показали, что он эту упаковку никогда не держал в руках. Но все равно эти вещества нам также вменили. Якобы мой подзащитный действовал «в составе группы лиц». С этой частью мы не согласны, - уточнил адвокат.

Официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что сможет прокомментировать это уголовное дело только после окончания судебного разбирательства.