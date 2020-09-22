Старт фестиваля Ural Music Night был дан на радио «Комсомольская правда»

Александр Гагарин, Ромарио и Анастасия Грушецкая Фото: Александр Осипов

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 сентября в шестой раз прошел фестиваль Ural Music Night. В этом году на фестивале работали 50 площадок, на которых выступили 2000 музыкантов. Для удобства слушатели площадки были разделены по музыкальным направлениям: хип-хоп, электроника, популярная музыка, классика, фолк, рок, джаз и метал. По оценкам организаторов фестиваль, который два раза откладывали из-за пандемии, собрал 170 тысяч зрителей.

Фото: Александр Осипов

Символическим стартом Ural Music Night стал эфир на радио «Комсомольская правда» на 92.3 FM в рамках проекта «Правда. Музыка. Свобода». Организаторы назвали это мероприятие нулевой площадкой фестиваля.

Александр Рашковский, группа Траулерз. Фото: Александр Осипов

Партнером эфира стал «Банк моих интересов - УБРиР». 28 сентября банку исполняется 30 лет. За это время уральцы успели оценить то, что УБРиР - это банк с уральским характером. Именно поэтому он поддержал уральский бренд Ural Music Night.

Уральскую музыку в эфире радио «Комсомольская правда» представили хедлайнеры фестиваля: Ромарио, Александр Гагарин, TESNO и группа Traulers. Кстати, последние подсчитали, что не пропустили ни одного выступления на Ural Music Night за всю его историю.

Сергей Щекалёв TESNO Фото: Александр Осипов

А Ромарио и Саша Гагарин поделились тем, как шли переговоры по их участию в фестивале, и как они оказались вместе на нулевой площадке этого музыкального праздника:

- Началось все в сентябре 2019 года. Мы должны были впервые привезти в Екатеринбург проект, который называется «Большой симфонический квартирник». Это когда группа Ромарио. Алексей Иващенко и Андрей Макаревич исполняют по 8 песен с симфоническим оркестром. Впервые наше выступление за пределами Москвы должно было состояться 26 июня 2020 года на фестивале Ural Music Night. Из-за пандемии и повторного переноса дат выступления эти планы не реализовались, но мы смогли сделать симфоническую программу с Сашей Гагариным, – рассказал Ромарио.

Ксения Шмелёва директор группы Там Тепло. Фото: Александр Осипов

Музыканты в течение эфира не только рассказывали о том, как они пережили пандемию и чего ждут от Ural Music Night 2020, но и брали в руки гитары, радуя слушателей «живым» звучанием.

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