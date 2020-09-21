«На базаре нос оторвали»: волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку с мордой летучей мыши

Собаку назвали Варвара. Фото: группа "Фонд помощи животным "Особый питомец"" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге волонтеры спасают собаку, которая потеряла половину мордочки. Варю, так назвали воспитанницу сотрудники приюта «Особый питомец», нашли почти полтора года назад. Состояние пса повергло людей, которые его обнаружили, в шок. Ведь у животного отсутствовал нос, и ветеринары не давали никаких прогнозов.

- Варю изгрызли собаки. Был оторвана половина мордочки, Варвара истекала кровью. Только благодаря Вашему неравнодушию мы смогли оказать Варе экстренную помощь. Сейчас у Вари начались проблемы с дыханием, - рассказывает Татьяна Голик, учредительница фонда помощи животным «Особый питомец».

Варвара очень добрая и любит людей. Фото: группа "Фонд помощи животным "Особый питомец"" в соцсети "Вконтакте"

Однако спасти Варвару все-таки удалось. Кстати, кличку ей тоже дали в связи с ее особенностью.

- Мы ласково шутим «Варваре на базаре нос оторвали», - объясняет Татьяна.

Раны затянусь, но теперь четырехлапая подопечная приюта выглядит, как летучая мышь. А точнее ее мордочка. Но не смотря на свой пугающий вид, Варя очень добрая и любит людей. Предполагается, что ей около пяти лет. Волонтеры продолжают наблюдать собаку. Недавно пес перестал дышать.

- При ее травме она может дышать, и ветеринары говорят, что проблем с дыханием не должно возникнуть. Но Варвара задыхается. Планируем в скором времени сделать эндоскопию. При худшем раскладе у нее могут обнаружить опухоль в носу. В этом случае придется оперировать, - продолжает Татьяна Голик.

Фото: группа "Фонд помощи животным "Особый питомец"" в соцсети "Вконтакте"

Но волонтеры не оставляют надежду, что Варвара сможет найти любящего хозяина. Правда, человек должен быть действительно с добрым сердцем и очень терпеливый. Также собака не сможет жить в условиях квартиры. Пока она находится в приюте.