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Доставили в больницу на вертолете: в Екатеринбурге врачи борются за жизнь девочки, которая выпала с 7 этажа

Известно, что пострадавшая выпивала с более взрослыми друзьями
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Школьница из благополучной и обеспеченной семьи

Школьница из благополучной и обеспеченной семьи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в эти минуты врачи спасают жизнь 14-летней девочке из Заречного, которая выпала с балкона 7 этажа. Для оказания экстренной помощи ее доставили в одну из больниц областного центра на вертолете медицины катастроф.

Как рассказал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых, инцидент произошел в доме, где девятиклассница выпивала в компании взрослых друзей.

- Когда ее приятели ненадолго ушли из квартиры в магазин, школьница, по некоторым данным, села на перила небольшого балкона. Прежде чем случилась беда, она успела отправить своим знакомым СМС, в котором поинтересовалась, почему они так долго, где они и когда вернутся. Скорее всего, она не удержалась и сорвалась, - рассказал полковник Горелых.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области добавил, что сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности более взрослых участников вечеринки и родителей школьницы.

ЧППроисшествия: ЧП

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