Окружили и запинали: на Урале толпа школьников избила подростка

Драку снимали на телефон. Фото: скриншот видео

В Свердловской области разгорелся еще один скандал в сфере образования. Пока в Екатеринбурге решают проблемы c 9-летним хулиганом, в Реже толпа школьников избила 14-летнего мальчика. Как это обычно бывает, все происходящее сняли на видео.

На кадрах видно, как сразу четыре хулигана, в том числе девочка, запинывают жертву.

- У ученика 7 класса возник конфликт с ребятами из параллели. Он сам вызвал их после уроков на «стрелку», но в итоге оказался избит, - рассказал «Комсомолке» источник в школе № 3 Режа.

В следственном комитете подтвердили, что причиной драки стали «неприязненные отношения».

- Следователями СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на дачу ситуации объективной правовой оценки. В частности, выясняется, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками образовательного учреждения для предупреждения данного конфликт, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Силовикам предстоит опросить не только родителей хулиганов, но и их учителей, а также местные органы профилактики. Стоит отметить, что нападавшим лишь 13 лет. Это значит, что их не смогут привлечь к уголовной ответственности.