В честь дня рождения - зверям угощение: медведям торт, а слонихе - пирог

Все питомцы зоопарка получили угощения Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября Екатеринбургский зоопарк отмечает свой 90-й день рождения. Учреждение отметило юбилей еще 10 мая, но из-за вспышки коронавируса праздник пришлось отложить. Сегодня зоопарк объявил начало юбилейной недели. В честь праздника сотрудники традиционно принесли своим подопечным праздничные торты. А «Комсомолка» побывала на празднике в качестве гостя.

Слониха получила овощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕДЯНОЙ ТОРТ ДЛЯ МИШЕК

Поздравления с праздником начались у вольера белых медведей Умки и Айны. В подарок мишкам приготовили двухслойные ледяные торты. С одной стороны в качестве начинки послужили замороженные в лед овощи и фрукты, в другой – рыба.

- Обычно в их рационе овощи, фрукты, рыба, мясо. Но самый любимый деликатес у них – свежий огурец. Не знаем почему, но им очень нравится, – смеется заведующая отделом хищных и мелких млекопитающих Евгения Астраханбеева.

Белая парочка отнеслась к подарку сдержано. Айна, осмотрев свое угощение, решила попробовать торт друга. Умка же, как настоящий джентльмен, сидел в другой части вольера и не мешал даме с дегустацией.

Львицы получили мешки с сеном и мясо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор зоопарка Светлана Прилепина рассказывает, что в планах у них расширить дом белых медведей. Вольеру могут увеличить в три раза, а в ней установить еще два бассейна, ведь белые мишки так любят купаться!

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ ДЛЯ ДАШИ

Для праздничного завтрака слонихи Даши сотрудники приготовили тыквенный «пирог». Точнее просто тыкву, набитую морковкой свеклой и петрушкой. Прямо на угощении вырезали надпись «С 90-летием».

Вместе с тыквенным «пирогом» слонихе подарили и немного дыни. Даша, как настоящая девушка, сначала распробовала сладкую дыню. А после съела сам тыкву с сюрпризом. Слониха раздавила ее ногой, а после начала избирательно ковырять угощение хоботом.

- Особое спасибо нашим гостям, которые приносят ботву, кабачки, садовые яблоки - улыбается заведующая отделом хоботных и копытных Ольга Зюсько, – все это тут у нее есть в почти неограниченных количествах.

На питомцев 18 сентября пришли посмотреть целые семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЬВЯТА - ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА

Семейству львов подготовили два подарка – соломенного оленя и тыкву, набитую изнутри мясом. Сытые хищники долго ленились и не выходили из теплой вольеры на улицу. Но любопытство пересилило. Женская часть семейства все-таки отправилась на разведку.

Юной львице Мире сразу же приглянулся соломенный олень. Она поспешила спрятать добычу от родителей. Мама семейства Эмма обнюхала подарки гораздо спокойнее. Последним выглянул лев Эрни. Его подарки не заинтересовали, он даже показательно зевнул перед камерами.

ПО ДОРОГЕ К ТИГРУ

Последней в утренней череде поздравлений оказалась белая тигрица Хинду. Сотрудники объяснили, что тигрица очень не любит посторонних, в том числе ей не нравятся и изменения на своей территории. Вот и свой подарок в таинственной черной коробке она восприняла напряженно. Долго рычала на подарок и ходила вокруг него кругами. Гости решили не смущать Хинду и оставили ту наедине с коробкой.

- В коробке мы спрятали большого плюшевого медведя. Она любит играть такими игрушками. Но, как видите, эта девушка у нас интроверт, - пожала плечами начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова.

Праздничное кормление животных в зоопарке будет продолжаться в режиме онлайн.

в Екатеринбургском зоопарке отмечают юбилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 14:30 сотрудники зоопарка сделали сюрприз для ягуаров.

В 14:50 – порадовали сурикатов;

В 15:00 – набор для сна получил орангутанг Захар;

В 15:30 –отобедал трубкозуб.

С 10:00 – 18:00 в помещении «Кинолекторий» всем гостям зоопарка также показывают ролики о питомцах зоопарка.

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