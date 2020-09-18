Зоопарку Екатеринбурга 90 лет: как первая слониха жила в монастыре, и сколько лет было крокодилу, пережившему Сталина

Слоны обитают в нашем зоопарке еще с советских времен. Фото: Евгения Клавдиенко, Екатеринбургский зоопарк

18 сентября зоопарку Екатеринбурга исполнилось 90 лет! Таких зоопарков с такой длинной историей в России - по пальцем пересчитать. Поэтому ценят его не только жители города, но и историки, изучающие, как в XX веке постепенно в центре уральской столицы образовывался, зверушка за зверушкой, настоящий зоосад. К юбилею предлагаем вспомнить, с чего все начиналось.

Экскурсия военнослужащих в 1960-х годах. Фото: Екатеринбургский зоопарк

ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ ЗООПАРК - НАЗВАЛИ ФРАНЦУЗСКИМ ШПИОНОМ

Открыть свой зоопарк уральские власти хотели еще в 1912 году. Возвести его планировали в Харитоновском саду на Вознесенской горке. Но этим планам помешала Первая мировая война, а также последовавшие Октябрьская революция и Гражданская война.

Снова к вопросу создания зоосада удалось вернуться лишь в 1923 году. Инициатором был президент Уральского общества любителей естествознания Модест Онисимович Клер. Он представил в Городской совет проект зоопарка. К сожалению, в то же время чекисты искали шпиона, который снабжал Францию информацией о платиновой промышленности Урала. Модест Онисимович попал под подозрение, ведь именно он руководил трестом «Уралплатина», а также был хорошо знаком с руководителем местного отделения Красного креста Жильбером Сютель-Дюлонгом, который, как оказалось, был полковником французской разведки.

Один из основателей зоопарка в Екатеринбурге Валерий Шлезигер. Фото: Екатеринбургский зоопарк

- В марте 1923 года Модест Клер был арестован по ложному обвинению в передаче французской фирме сведений об уральских платиновых приисках, - рассказали сотрудники научного отдела Екатеринбургского зоопарка. - Его лишили свободы на 10 лет. Разговоры о зоопарке вновь прекратились.

ЧЛЕНА ПАРТИИ НАПУГАЛИ ЛЬВЫ

Там где сейчас находится зоопарк, в 30-х находился пионерский сад. Он стал меняться после того, как в нем стали возводить вольеры для заморских зверей. В 1936 году здесь поселился крокодил Коля. Он радовал посетителей своим хладнокровным взглядом 59 лет. Следом за ним в зоопарк привезли журавлей, рысей, львов и тигров. Увы, однажды высокопоставленный член партии, гулявший по зоосаду, испугался хищного взгляда львов, подумал, что его сейчас съедят, и написал донос на основателя зоопарка Валерия Шлезигера.

Вольеры для хищных животных в советские годы. Фото: Екатеринбургский зоопарк

- В Свердловском зоопарке Валерий Шлезигер проработал восемь лет. Для того чтобы расправиться с ним, понадобилось две недели, один допрос и три неряшливо составленных листка фальсифицированных «добровольных признаний» в намерении совершить убийство руководителей партии с помощью льва, выпущенного из клетки, - рассказали в зоопарке. - 27 февраля 1938 года его расстреляли.

УХАЖИВАЛИ ЗА СЛОНОМ СТАЛИНА

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, кормить животных сотрудникам зоопарка было нелегко. На одного только тигра нужно было в день по семь килограммов мяса и по литру молока. Белому медведю - четыре килограмма хлеба, два килограмма рыбы, полкило крупы и три килограмма мяса. А ведь еще из Москвы слониху Нонну привезли, которая, по слухам, была любимицей лично Иосифа Сталина.

Зимний павильон зоопарка в советские годы. Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Говорят, что эту слониху Иосифу Виссарионовичу подарил эфиопский император, - рассказывал «Комсомолке» Александр Марвин, доцент кафедры зоологии Института естественных наук УрФУ.

По легенде, слониху должны были эвакуировать в Ташкент, где тепло, но кто-то допустил ошибку в документах на отправку - написал Свердловск вместо Ташкента. А ведь у нас тогда еще не было даже вольера для такого огромного животного. Слониху было решено поселить в пустующем здании соседнего монастыря.