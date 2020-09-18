«Эта ночь для нас»: звезда «Уральских пельменей» снял трогательный клип про школьную любовь

Вячеслав Мясников и его супруга Надежда в обраще школьников 80-х годов. Фото: представлено PR-менеджером Вячеслава Мясникова

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников продолжает покорять поклонников новыми песнями и клипами. На этот раз у артиста вышло новое видео на песню «Медляк» - о школьной любви в эпоху 80-х и 90-х годов. Интересно, что снимали клип в Музее СССР в Сочи, который в этом году собираются закрывать.

- Это последние кадры лучшего в России музея, мы считаем. Там собраны уникальные экспонаты, которых нет больше нигде. От мельчайших деталей быта до мототехники тех времен, - рассказал «КП-Екатеринбург» PR-менеджер Вячеслава Мясникова.

Изначально снимать клип должны были весной этого года, но из-за пандемии коронавируса все сроки сорвались. Пришлось снимать осенью. История, описанная в «Медляке», рассказывает про 18-летнюю девушку, которая собирается пойти на свидание со своим другом. Но об этом узнает ее строгая мама.

Девушку, кстати, играла супруга Вячеслава Мясникова – Надежда. Специально для этой роли ей пришлось похудеть на восемь килограммов! Дело в том, что артист больше никого не видел в роли 18-летней девушки. А сам юморист сыграл сразу двух персонажей – влюбленного парня и строгую маму.

Фото: представлено PR-менеджером Вячеслава Мясникова

- Во время съемок музей продолжал свою работу, чтобы музей не потерял последних посетителей, и чтобы была возможность хоть что-то заработать перед закрытием, - поделился представитель Мясникова. – В этих условиях было очень непросто снимать. Реквизит для съемок, включая личные вещи актеров, становились объектом притяжения посетителей. Кто-то даже посчитал, что сумка Надежды – это тоже часть экспонатов и заглянул в нее.

Припев новой песни звучит так:

Ты скажи, что не смогла сказать сейчас,

И ко мне прижмись, ведь эта ночь для нас!

За окном горят огни, и мы одни.

Эта ночь для нас с тобой - и для любви!

Фото: представлено PR-менеджером Вячеслава Мясникова

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