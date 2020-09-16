В школах Екатеринбурга хотят ввести обязательные справки о здоровье

Получать справку о здоровье можно будет прямо в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургских школах собираются ввести обязательные справки о здоровье для детей. Выдавать их будут прямо в медкабинетах при учебном заведении. Сейчас, чтобы получить этот документ, необходимо идти в поликлинику по месту жительства. Обычно из-за этого собираются огромные очереди, особенно в начале недели.

- Сегодня в администрации на совещании будет рассмотрен этот вопрос, обсудят нюансы. Пока не можем сказать, когда именно введут эти справки, - отметил пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов.

В Горздраве Екатеринбурга говорят, что очередей в детских поликлиниках нет. Такое случается только по понедельникам, когда люди приходят в больницы после выходных. Также в ведомстве не располагают информацией о справках. По их словам сейчас в школах действуют по стандартной схеме.

- Если ребенок пропустил несколько дней, в школе его отправляют в медкабинет. Фельдшер смотрит по базе, был ли ученик на больничном, а также имеет ли признаки респираторных заболеваний. Если все хорошо, ребенка отправляют на уроки, - рассказала Екатерина Макашина, пресс-секретарь Горздрава.