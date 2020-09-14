Поругались после фразы «Дай закурить»: в Екатеринбурге задержали убийцу, зарезавшего 19-летнего парня в центре города

Кирилл приехал из Ирбита в Екатеринбург в гости к своему знакомому. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге силовики поймали парня, который убил случайного знакомого в центре Екатеринбурга. ЧП произошло в ночь на 12 сентября рядом с домом Малышева,29. Погибшим оказался 19-летний парень, который умер от многочисленных ударов ножом.

Обвиняемым в жестокой расправе оказался 18-летний парень.

- Взяли фигуранта в квартире знакомого, в микрорайоне Сосновый Бор Чкаловского района. Кирилл - так зовут теперь уже обвиняемого, ранее не судим, он приехал из Ирбита в Екатеринбург к знакомому, вместе с которым они отправились в ночное увеселительное заведение, где и произошла роковая встреча с ныне погибшим, ранее судимым гражданином, - рассказывает официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что вычислить парня удалось по горячим следам. Опытные сыщики уголовного розыска смогли сделать это в течение нескольких часов.

Оказалось, что конфликт между молодыми людьми вспыхнул буквально на ровном месте.

- Этой осенью Кирилл намеревался уйти в армию, но, видимо, этой мечте сбыться было не суждено. Всё началось, как водится, с банальной ситуации - с предлога «дай закурить». Несмотря на то, что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож, - рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что убийство произошло в общероссийский День трезвости, когда многие известные люди призывали отказаться от пагубной привычки.

Полицейские, которые проявили оперативность и мастерство при раскрытии этого преступления, будут поощрены, уточнил полковник Горелых.

Заместитель руководителя следственного отдела СКР по Ленинскому району Екатеринбурга Вячеслав Февралёв рассказал, что на 18-летнего парня уже завели уголовное дело по части один статьи 105 УК РФ (убийство). Кириллу уже предъявили соответствующее обвинение.

Теперь ему «светит» до 15 лет колонии.

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