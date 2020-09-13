На Эльмаше столкнулись две иномарки: пострадали дети

В аварии пострадали четыре человека. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в 11:50 13 сентября на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых Бригад произошло ДТП, в которое пострадали двое детей.

Водитель иномарки HONDA CIVIC ехал по Шефской со стороны Блюхера. При повороте на Фронтовых Бригад мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой иномаркой CREVROCET AVEO. Об этом сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате столкновения травмы получила 33-летняя женщина, которая была за рулем второй иномарки. Ее с ушибом руки доставили в Городскую больницу №23. После осмотра пострадавшую отпустили домой.

Женщина пассажир 35-ти лет получила ушиб грудной клетки, ее доставили в ту же больницу. Также в аварии пострадали два 11-летних ребенка: девочку и мальчика доставили в ДГКБ №9 с ушибами грудной клетки.

25-летний водитель выехал на встречную полосу. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- В момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сидении в бустерах и пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему не получили серьезные травмы, - рассказали в Отделении пропаганды.

Автомобилем, который спровоцировал ДТП, управлял 25-летний мужчина со стажем вождения 4 года. Во время движения он не справился с управлением.

Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, после чего будет принято мотивировочное решение.