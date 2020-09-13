«Ставим камеры, и ты «долбишь» по России и Путину»: беглый уральский бизнесмен рассказал о своих шпионских приключениях

Сергей Капчук смог доказать свою невиновность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Капчук – беглый олигарх из Екатеринбурга, который в начале 2000-х из-за сфабрикованного уголовного дела вынужден был сбежать из России сначала в Дубаи, а потом в Лондон. Два года назад Капчук вернулся в Россию. Об этом он попросил президента России Владимира Путина, после чего стал первым беглым российским олигархом, которому официально разрешили вернуться на родину.

В Екатеринбурге Сергей Капчук доказал, что невиновен и сам стал жертвой мошенников из ОПС «Уралмаш».

Подробности своих заграничных приключений Капчук рассказал журналисту Владимиру Соловьеву. В Дубаи бизнесмен смог сбежать из суда, а в Лондоне ему сначала спасли жизнь, а потом заставляли клеветать на родную страну. Но Капчук отказался, он надеялся вернуться.

- Уралмашевская преступная группировка сфабриковала уголовное дело, я вынужден был покинуть страну. После нескольких стран я был арестован в Дубаи, бежал оттуда в Британию по чужим документам. Получил там политическое убежище, защиту, скажем так.

- То есть это чисто шпионская история, потому что по чужим документам перебраться в Британию, это отдельная тема. Джеймс Бонд нервно курит, - уточняет Соловьев.

- Мне британские спецслужбы не верили. Говорили: Вы не похожи на этого человека в паспорте, дайте нам паспорт, по которому Вы прилетели. Вы не могли прилететь по этому паспорту. Причем, визы британской у меня не было. Ну, там реально Бог меня вел, и я оказался там, где должен был. И был защищен.

Десять лет Капчук строил бизнес в Лондоне. Фото: личная страница бизнесмена в Facebook

- Когда британские спецслужбы стали с Вами работать, и как это выглядело?

- Большое видится на расстоянии. И сейчас я понимаю, что работа началась сразу же, и со всеми, кто туда приезжает, они становятся некими «консервами», которые до поры лежат на полке, и когда нужно, тебя открывают, и тебя начинают использовать для каких-то задач, - говорит Капчук. - Первое «интервью» у меня было по приезде в Британию. Оно было подробным, так называемый «перекрестный допрос», на английском языке за бронированной дверью. То есть, я не знал, выйду я или нет. Я все подробно рассказал, никаких гостайн я не знал. Говорил о фабрикации уголовного дела, о преследовании уралмашевской преступной группировкой.

После этого олигарх получил британскую фамилию, потому что был в розыске в Интерполе почти 13 лет. И только в 2016 году Интерпол удалил его кейс. Это была самая высокая степень розыска.

- Я бросил все, взял только чемодан, пошел по пустыне, там караван верблюдов, несколько километров до границы с Оманом. Кочевник сказал: садись. Я залез на верблюда, и на нем доехал до оманской границы, - говорит бизнесмен из Екатеринбурга.

В Дубаи Сергей Капчук бежал из суда, так как из самой тюрьмы сбежать невозможно. У него получилось раскрутить решетку железными пуговицами на рубахе. В Лондоне он начала с нуля туристический бизнес, который за десять лет хорошо раскрутил.

А потом начинались события, которые изменили жизнь беглого олигарха. Сначала в Британии убивают Николая Глушкова, это бывший заместитель Бориса Березовского. Сразу идет атака на Скрипалей. После чего СМИ вышли на Капчука с предложением дать интервью, «пока его не убили».

- Разговор был о том, что я следующий. Потому что на сайте посольства есть список к выдаче. У Глушкова там №1, у меня - №12. Там, конечно, полно жуликов. На меня выходили люди Ходорковского. Но я не стал встречаться, зачем? Это сбитый летчик. Я не собирался плевать в свою страну, поэтому такие встречи мне неинтересны, - говорит Сергей Капчук. - Мне написала одна журналистка, говорит, надо взять интервью, можете ли Вы подъехать, у нее апартаменты, я согласился. Вместо нее приезжает большая группа людей во главе с огромным лысым человеком с квадратной головой.

Капчук рассказал Владимиру Соловьеву шпионскую историю. Фото: скрин с эфира

По словам Капучка, во время интервью его не показывали, и голос изменили. Это было не интервью, а допрос. Потом интервьюер сказал: ты знаешь, русские атаковали нас газом, это они, других вариантов нет.

- Путин у них самый главный антигерой, там очень прокачано общественное мнение. Инсталляции на зданиях Лондона, все газеты с президентом России со страшными гримасами. Пропаганда там работает настолько мощно, - рассказывает бизнесмен. - Далее в интервью перешли к следующему этапу. Сказали: сейчас ставим камеры. Ты долбишь по России, по Путину. Обвиняешь их во всех атаках, во всех убийствах. Ты должен это сделать. Я сказал, что благодарен Британии, которая помогла в сложно время, но против своей страны я ничего делать не буду, потому что верю, что смогу вернуться в Россию. Тогда уже я вел переговоры с Борисом Титовым, но особо уезжать я еще пока тогда не собирался.

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