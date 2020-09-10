«Несла девочку и плакала»: как уральские волонтеры ночью вытащили из леса семью грибников

Поиски по ночному лесу заняли у волонтеров порядка шести часов. Фото: предоставлено ДПСО "Прорыв"

Вечером 7 сентября на номер ЕДДС поступило тревожное сообщение о том, что в районе поселка Сарапулка, что под Березовским, в Свердловской области, заблудилась семья из четырех человек. С ними был маленький ребенок. Родственники отправились в лес за грибами еще днем, но под вечер поняли, что не могут найти дорогу домой – зашли слишком далеко.

Сначала они пытались отыскать дорогу сами, использовав навигацию в телефоне. Но вышло только хуже: семья заплутала еще дальше. Тогда они набрали «112». Волонетры ДПСО «Прорыв» также получили сообщение и сразу же выехали на поиски. Когда они зашли в лес, было уже темно. Руководители отряда Наталья и Николай Волковы, а также начальник ПСЧ [пожарно-спасательная часть – прим. ред.] 62 Шамиль Закирянов начали поиски согласно переданным координатам.

О том, как же волонтерам и спасателям удалось вывести потерявшуюся семью из леса поздно ночью, «КП-Екатеринбург» попросила рассказать заместителя руководителя отряда «Прорыв» Ольгу Пейсахович. Далее – текст, написанный ей самой. С ее разрешения мы публикуем его.

Добровольцы искали семью по болотам. Фото: предоставлено ДПСО "Прорыв"

Слыша звуки сирены пожарного автомобиля, попавшие в болото люди, изрядно устав, уже не могли найти силы, чтобы передвигаться в полной темноте. Да и вообще, в какую сторону точно идти, они не понимали. Среди потерявшихся была пожилая женщина и ребенок. Повезло, что с собой были спички, по совету волонтеров и спасателя, люди разожгли костер и ждали помощи на месте.

- За грибами мы ходим раз в год и такой случай в нашей семье впервые, - рассказывает Оксана, одна из потерявшихся. - Пытались использовать в телефоне навигатор, но он направлял нас в разные стороны. Компас также путался, показывая разные направления, постоянно меняя расположение юга и севера.

К сожалению, переданные поисковикам координаты оказались неверными. Уже находясь в лесу, они поняли это. Пришлось искать людей, что называется «в слепую»: искать следы, тщательно просматривая ночной лес метр за метром, работать «на отклик», а это значит кричать, остановившись вслушиваться в лес и идти дальше. Искать.

И нашли.

В 00:38 на рабочий телефон ДПСО «Прорыв» пришло сообщение из леса: «Нашли. Выводим».

- Ситуация, конечно, нестандартная. Не каждый день мы ищем сразу четверых людей, - говорит Наталья Волкова, руководитель отряда «Прорыв». - Бешеный стимул давало понимание, что среди потерявшихся ребенок! Мы просто влетели в лес!

Нервы были у всех на пределе. Любые ночные поиски непростые. Усложняли передвижение болотистая местность и высокая трава. Но, несмотря на это, следы найти удалось. Также заметно сказывалась нехватка техники по транспортировке людей и отсутствие необходимого оборудования для поисков в ночное время.

Наконец, поисковиков услышали. Семья начала кричать. Маленький пес, который тоже попал в эту передрягу, прыгал и лаял из-за всех сил. Подошли на место, ребенок спал на земле у костра.

- Возвращаясь обратно, несла девочку на руках. На ногах тапочки! Она обняла меня так сильно руками и ногами, что я заплакала, - вспоминает Наталья. - Мы еще и посмеяться успели, каждый раз, когда падали в темноте на болотные кочки. Не чувствуя от усталости ни рук, ни ног - мы все-таки смеялись.

В семье у потерявшихся грибников был маленький ребенок. Фото: предоставлено ДПСО "Прорыв"

После того, как ПСО «Прорыв» и начальник ПСЧ Березовского вывели из болота пропавших, ребенок и пожилая женщина были переданы сотрудникам РПСО [региональный поисково-спасательный отряд МЧС России – прим. ред.], которые к тому моменту двигались к месту найденных людей по уже правильно переданным координатам. На квадрацикле представители РПСО доставили внучку и бабушку на точку сбора. Остальных пропавших добровольцы и представитель МЧС продолжали выводить из леса пешком. На точке сбора найденных людей встретили ПСО «Лиза Алерт», полицейские и МЧС.

Общим счетом поиски и эвакуация длились шесть часов. Поисковики ДПСО «Прорыв» Наталья и Николай Волковы совместно с начальником ПСЧ 62 Шамилем Закиряновым, согласно «треку» [записанный маршрут на поисковом устройстве – прим. ред.] прошли 26 километров по ночным лесным дебрям и болоту.

Отогревшись, спасенная семья, на собственном автомобиле, отправилась домой. По данным сотрудников МЧС в поисковой операции были задействованы 17 человек и 7 единиц техники. На следующий день, Михаил, один их тех, кого мы нашли, написал в своих комментариях: «Огромное спасибо, за дочу...». А большего нам и не надо. Просто цените свою жизнь, берегите себя и близких.