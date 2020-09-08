Разожгли костер у болота, чтобы согреться: на Урале спасатели МЧС вывели из леса заблудившуюся семью грибников

В поисках участвовали волонтеры, спасатели и полиция. Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

Минувшим вечером, 7 сентября, на номер ЕДДС поступило тревожное сообщение о том, что в районе поселка Сарапулка Березовского ГО, что в Свердловской области, заблудилась семья из четырех человек, в том числе один маленький ребенок. Родственники отправились еще днем в лес, но не нашли дорогу домой.

На поиски тут же отправились спасатели Березовского, а также Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские и волонтеры ПСО «Прорыв» и ПСО «Лиза Алерт». К счастью, с грибниками можно было выйти на связь.

- Благодаря этому потерявшиеся следовали советам спасателей – двигались на звуки сирены пожарного автомобиля, используя ее, как ориентир, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С наступлением темноты семья по телефону сообщила, что звуки сирены слышат, но не могут пройти дальше из-за болота. Тогда они сообщили спасателям свои GPS-координаты. На другом конце телефонного провода им посоветовали оставаться на месте и, чтобы согреться, развести огонь. Хорошо, что у главы семейства были с собой спички.

Спустя три часа грибников удалось отыскать спасателям 62-й пожарно-спасательной части Березовского. На квадроцикле они эвакуировали ребенка и пожилую женщину. Двое взрослых в сопровождении спасателей пешком вышли из леса. К счастью, никому из них медпомощь не потребовалась.

- После осмотра и обогрева они на личном автомобиле отправились домой. Всего в поисковой операции были задействованы 17 человек и 7 единиц техники, - рассказали спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С начала лета на территории Свердловской области было проведено больше 60 поисковых операций. Большинство заблудившихся отыскали спасатели и волонтеры. На сегодняшний день продолжаются поиски двоих человек – в Волчанском и Туринском ГО.

Спасатели напоминают: перед тем, как отправляться в лес, обязательно сообщите родным и близким о том, куда идете и когда планируете возвращаться. Одежда на вас должна быть обязательно яркой, чтобы вас было легко заметить. С собой берите воду, заряженный телефон с портативным аккумулятором, спички в непромокаемой упаковке и нож. Если вы вдруг заблудились, сразу звоните по телефону: 112.

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