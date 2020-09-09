Производство в обычном деревенском доме: подушки, сшитые бабушками из Малого Турыша, начали продавать в ИКЕА

Гузель семь лет занимается развитием деревни Малый Турыш. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ИКЕА начала продавать наволочки, которые сшили уральские бабушки из деревни Малый Турыш. Коллекция называется «Отерстэлла», что в переводе со шведского означает восстановление. До этого дня текстиль продавалась только в одном магазине в Москве и совсем скоро она появится в Тюмени.

Идея создать коллекцию для такого крупного бренда появилась у предпринимательницы Гузель Санжаповой. Несколько лет назад она приехала в уральскую глубинку и начала делать там бизнес. В деревне Малый Турыш появилась своя маленькая карамельная фабрика и производство меда, а местным жителям, число которых не достигает ста человек, нашлись рабочие места. Вот и у бабушек-рукодельниц появилась возможность применить свои таланты, да так масштабно.

- Мы открыли производство в обычном деревенском доме, это всего пять рабочих мест. Так получилось, что у моего папы когда-то было ателье, поэтому у нас были профессиональные швейные машинки. Пришлось докупить лишь немного оборудования, - объяснила Гузель Санжапова.

Наволочки уже появились в продаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шить наволочки начали в начале этого года, а первые партии сначала отвозили в Москву. Но нагрянул коронавирус и магазин пришлось закрыть. Помимо подушек бабушки создают еще и визитницы. В магазине говорят, у них нет цели заработать самим, они хотели дать эту возможность жителям небольшой деревни. И название коллекции как раз об этом и гласит.

- Это отличный пример восстановления, это история про восстановление деревни, про поиск возможностей. И в том числе — восстановление ткани, которую мы выпускаем. Мы работаем с социальными предпринимателями уже много лет, их продукция продается в 180 странах мира, — сказал директор «Икеи» в Екатеринбурге Каан Саллы.

Наволочки сшитые уральскими бабушками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы хотим показать, что мы в деревне очень богатые. У нас есть природа, а деньги есть буквально под ногами, и главное упаковать это в классный продукт и придумать, куда его продавать. Я хочу поделиться своими знаниями с людьми, которые живут в соседних деревнях, - заключила Гузель. Гузель занимается развитием деревни Малый Турыш давно. И за эти семь лет изменения значительны. Сейчас там даже строят клуб, пекарню и создают образовательное пространство.